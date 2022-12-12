Российские суда лишатся электронной навигации в 2023 году из-за санкций

Эксперт научно-технического совета Российского морского регистра судоходства, Российского классификационного общества (РКО) и рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике «Навигационные приборы», генеральный директор ООО «НавМарин» Алексей Мигалин сообщил изданию comnews, что Минтранс в течение 20 лет работал над коллекцией отечественных карт для внутренних водных путей, чтобы заменить ими иностранные. Но оказалось, что зарубежные навигационные комплексы, которые сегодня часто используют российские суда, не могут работать с российскими картами. Кроме того, стало известно, что сертифицирован только один российский навигационный комплекс, подходящий под формат карт Минтранса.

— Предприятие, которое его производит, не сможет справиться с валом заказов и собрать необходимое количество навигационных комплексов. <…> Какое-то количество будет сделано быстро, а остальное – уже ближе к середине или концу навигации. Это значит, что в навигацию большинство судов либо выйдут без оборудования, если РКО разрешит, либо не выйдут совсем, — уверен Алексей Мигалин.

По мнению эксперта, в результате это приведет к росту аварийных случаев.

— В прошедшую навигацию без электронных карт в виде послабления, в ответ на санкции выпустили 25% судов. При этом выросло количество чрезвычайных происшествий, связанных с судоходством. По данным МЧС РФ, на внутренних водных путях России в этом году произошло 223 аварии с судами, погибли 196 человек. В такой ситуации любое отечественное судно за пределами страны окажется в заложниках: порт-контроль не даст техническое «добро» на выход в рейд, пока судовладелец не предоставит коллекцию карт с корректурой на текущий момент времени, — говорит Алексей Мигалин.

По словам CEO web-интегратора «Осьминожка» Михаила Шрайбмана, от решения данной проблемы напрямую зависят жизни людей, находящихся на борту таких судов.

— Однако не стоит забывать и о том, что морские перевозки — самый значимый вид транспорта для импортно-экспортных операций РФ. Так, в прошлом году объем грузооборота в морских портах в экспортном направлении составил 660,9 млн тонн, в импортном — 40,5 млн тонн, — говорит он.

Шрайбман уверен, что необходимо либо увеличить объем финансирования на установку текущего ПО, либо искать других производителей.

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