В Новосибирске пройдет новогодний гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири»

Ресторанный (гастрономический) фестиваль «Лучшее блюдо Сибири» в рамках проекта Министерства культуры РФ «Новосибирск — Новогодняя столица России 2023» организован при поддержке Минпромторга Новосибирской области, мэрии Новосибирска и «ОПОРЫ РОССИИ».

— Главная миссия гастрономического фестиваля — повысить интерес к городу и развить внутренний туризм. В рамках фестиваля рестораны предложат жителям и гостям города сеты из трех блюд с местными продуктами и сибирским вкусом, — рассказывает председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «Опора России» Галина Ильина. — Каждую неделю для желающих будет проводиться розыгрыш подарков от участников фестиваля в формате онлайн.

В финале фестиваля 5 января состоится большой праздник с просмотром новогоднего фильма в ККК Маяковский, где будут разыграны подарки от участников и партнеров фестиваля.

Напомним, в этом году Новосибирск является Новогодней столицей России. В честь этого в городе было запланировано проведение большого количества мероприятий, но потом их список существенно сократился.

Ранее редакция рассказывала о гастрономическом фестивале, который прошел в Новосибирске в августе.

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