Ледовая арена и прилегающие к ней объекты готовы лишь на четверть

Комитет заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, рассмотрев информацию областной Контрольно-счетной палаты (КСП) о ходе строительства ледовой арены в Новосибирске, рекомендовал аудиторам еще детальнее изучить ситуацию и провести проверку. Пока КСП отчиталось только о проведении внешнего обследования. Однако даже сейчас палата уже выявила ряд нарушений, главным из которых стало отставание по срокам.

— Уже в 2022 году, осенью, нужно будет сдать этот объект и проводить там тестовые соревнования, — прокомментировал по итогам совещания председатель комитета Александр Морозов. — Иначе объект не утвердит для проведения чемпионата международная федерация хоккея. Наши решения направлены на постоянный контроль за ходом строительства. Речь идет о выполнении графика, и это — принципиальный вопрос. Все члены комитета профессионально связаны со строительством и понимают, что стоит за тем фактом, что за предыдущие периоды объемы строительства на арене выполнены только на 25%. А в ближайшие полтора года необходимо будет выполнить 75% работ.

В частности, как установили аудиторы, наиболее низкий процент выполнения работ выявлен при строительстве станции метро «Спортивная».

— Причем на «Спортивной» не все запланированные лимиты законтрактованы, — сообщает аудитор областной КСП Валерий Алехин. — На строительстве водовода сроки окончания работ увеличены на год — с 30 ноября 2021 года до 30 ноября 2022-го. Работы на ледовой арене, которые должны были начаться в апреле 2020 года, не велись. При этом аванс в 702 млн рублей (20% от цены контракта) был перечислен подрядчику. Общая дебиторская задолженность подрядных организаций перед заказчиком на 1 декабря 2020 года по арене — более 2 млрд.

Кроме того, по информации КСП, расходы на проектно-сметную документацию по объектам осуществлялись в форме субсидий, а не в форме закупок. Не отражены затраты на экспертизу и корректировку ПСД на сумму 30,5 млн рублей. Завышена начальная максимальная цена контракта на 15 млн рублей по реконструкции дороги на дамбе моста. При определении начальной максимальной цены применены индексы прогноза инфляции на 2021-2022 годы к работам, которые должны были выполняться в 2020-2021 годах. Стоимость работ по реконструкции площади Лыщинского увеличена на 9,2 млн рублей.

— МУП УЗСПТС принята к оплате стоимость оборудования без монтажа, — сообщает аудитор. — Не вовлечены в производство работ по объектам пешеходный переход через дамбу (1,9 млн), станция метро «Спортивная» (1 млн). Произведена покупка стройматериалов, трубы, а не строительные работы по объекту водоотвода на 37 млн рублей. Приняты и оплачены не выполненные на дату оплаты работы по станции «Спортивная» на 1,9 млн рублей.

В ГКУ «Арена» признают ряд проблем, связанных с поставками стройматериалов и оборудования.

— Тем не менее строительство не останавливалось, — сообщает директор «Арены» Андрей Кокорин. — На прошлой неделе была надвинута часть фермы на основную арену. На тренировочной арене и универсальном зале фермы уже стоят. Весной приступаем к кровле этих двух малых арен. Летом кроем крышу на большой арене. К октябрю постараемся закрыть тепловой контур и подать тепло в здание. Параллельно генподрядчик будет заводить перекрытия, перегородки, слаботочные системы в здание. Плюс предполагаются работы по установке хладооборудования. Его поставки могут занять до 240 суток.

Что касается других объектов ГКУ «Арена» — съездов с Немировича-Данченко и со стороны пляжа «Наутилус», то часть работ уже проведена в 2020 году. А сроки по остальной части пришлось сдвинуть в силу объективных причин.

— Если бы мы сделали дороги в 2021 году с верхним слоем, и все было бы красиво, то в 2022 году нам пришлось бы верхний слой асфальта, скорее всего, снимать, опять просить деньги и выполнять третий слой, — поясняет руководитель учреждения. — Поэтому было принято решение, и часть средств нам перенесли на 2022 год.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, мероприятия по строительству многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также дорожной инфраструктуры, систем инженерно-технического обеспечения реализуются в рамках федеральных национальных проектов и государственных программ РФ. Инвестиционный проект по созданию спортивных объектов и объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по хоккею состоит из 10 объектов. Общий плановый объем затрат за период 2018-2022 годов — 20,6 млрд рублей, из которых 7,4 млрд — средства федерального бюджета, 13 млрд — областного бюджета, 98 млн – городского бюджета Новосибирска, 105 млн — внебюджетные источники.