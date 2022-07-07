Что собой представляет концентратор кислорода

Применение кислородного концентратора позволяет решить проблему, связанную с недостатком воздуха в комнате. Ранее для этой цели применялись баллоны, заполненные сжиженным кислородом. Методика устарела и имела ряд минусов. Кислород подавался неравномерно, присутствовала вероятность утечек и увеличения пожароопасности, взрыва баллонов.

Что собой представляет кислородный концентратор

Безопасным и инновационным решением считается концентратор кислорода. Речь идет о специализированном аппарате, пропускающем воздух под давлением сквозь фильтрующий механизм. При такой прогонке происходит задержание азота, и выпуск наружу готовой газовой смеси, на 95% состоящей из кислорода. Устройство может функционировать от сети и от аккумуляторной батареи.

Фильтрующий механизм имеет вид цилиндра, внутри которого находятся гранулы сорбирующего минерала. Цеолит удерживает азот в условиях высокого давления. В момент отключения устройства небольшое количество азота выходит обратно в окружающую среду, но большая его часть оседает внутри фильтра.

С течением времени происходит насыщение сорбента, поэтому раз в 5 лет осуществляют замену гранул цеолита для поддержания нормальной производительности концентратора. Самостоятельно это делать недопустимо, нужно обращаться в сервис.

Свои появлением кислородные концентраторы обязаны сотрудникам NASA. Изначально такие аппараты снабжали кислородом космонавтов. В скором времени им нашлось применение в медицинской сфере. Теперь их используют и в быту.

Цеолит, которым заполнены такие концентраторы, представляет собой натуральный сорбент, имеющий микропористую структуру. Им пользуются при промышленном очищении жидкости, не только в медицинской, но и в пищевой, сельскохозяйственной, промышленной сферах.

Основные области использования

Концентраторам кислорода находится применение в:

оздоровительных центрах;

спортивных учреждениях;

больницах.

Ими часто пользуются для выполнения кислородного лечения в профилактических целях на дому.

Классификация

Аппараты отличаются уровнем производительности и габаритами. Они бывают:

лечебными;

универсальными;

предназначенными для домашней эксплуатации.

Первая разновидность самая востребованная, она используется в поликлиниках, санаториях, каретах скорой помощи. За счет лечебных кислородных концентраторов можно выполнять продолжительное или экстренное поддержание дыхания. Аппарат ежеминутно синтезирует от 5 до 10 литров кислорода. Подобные устройства оснащены тревожными сигналами, позволяющими отслеживать состояние больных.

Универсальные модификации задействуют для кислородотерапии в фитнес-центрах с салонами красоты. За минуту они способны синтезировать от 3 до 5 литров кислорода.

Уровень производительности у домашних концентраторов ниже. Он составляет 1-3 литра в минуту. Устройства обладают компактными размерами. Во время их работы не слышно шума, они отлично вписываются в различные интерьеры, могут применяться для ингаляций небулайзерам (чаще всего идет в комплектации). Оборудование также позволяет готовить кислородные коктейли.

Применение кислородных концентраторов – это самая эффективная методика поставок кислородно-воздушной смеси пациентам. Ими пользуются люди, у которых диагностированы патологии дыхательной системы, сердца и сосудов. Эксплуатация таких приборов необходима пациентам с хронической ОБЛ. Заболевание провоцирует загрязненный воздух и увлечение табаком.

Применение концентраторов кислорода показано людям, занимающимся спортом, курильщикам, а также пожилым. Это действенный способ улучшить качество воздуха. В некоторых случаях такую терапию назначают женщинам в период беременности. Она служит профилактикой гипоксии плода.

Кислородная терапия полезна при бронхиальной астме, муковисцидозе.

Подобное оборудование рекомендовано к использованию жителям больших городов, где воздух сильно загрязнен, что влечет за собой хроническую гипоксию даже у здоровых людей.

Продолжительность терапии, дозировка кислорода и режим его подачи определяется лечащим специалистом. Важно убедиться в отсутствии противопоказаний. Перед использованием аппарата в домашних условиях обязательно прочитать инструкцию.

Кислородные концентраторы часто применяют для ингаляций в сочетании с увлажнителем, который входит в комплектацию. Оборудование доступно по стоимости, с его настройкой не возникает сложностей.

В большинстве современных клиник уже есть такие приборы, медики отмечают очевидную пользу их использования. Главное не оставлять включенное устройство без надзора, соблюдать правила безопасной эксплуатации.