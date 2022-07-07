Количество трудовых мигрантов в Новосибирске выросло в два раза

— За 6 месяцев 2022 года на территорию Новосибирской области въехало более 163 тыс иностранных граждан. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2021 года (77219). И, я думаю, мы уже превысили показатели допандемийного 2019 года. Выехало из региона чуть более 107 тыс граждан, — сообщила на пресс-конференции начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Яна Горбунова.

Основном поток мигрантов, пребывающих в Новосибирскую область составляют жители Центрально-Азиатского региона: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Азербайджана. Каждый второй пребывает в регион для осуществления трудовой деятельности.

— Те, кто прибыл в регион в порядке получения виз, осуществляют трудовую деятельность в таких сферах, как обрабатывающие производства, торговля, гостиницы, сельское хозяйство. За полгода оформлено 196 разрешений на работу, — поясняет Яна Горбунова. — По гражданам, пребывающим в порядке не требующем оформления виз (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Украина), оформлено 22 тыс патентов на трудовую деятельность. В основном эта категория мигрантов работает в строительстве, оказании услуг (клининг), а также у физлиц.

Она подчеркнула, что сегодня в регионе нет такого дефицита в иностранной рабочей силе, как в 2020 году, когда из-за пандемии и закрытых границ целые отрасли заявляли о том, что не могут найти неквалифицированный персонал. Напомним, после падения курса рубля, экономической активности часть мигрантов переориентировалась на более устойчивые рынки, в том числе Европы, Китая и т.д.

Начальник отделения по миграционной зоне в аэропорту «Толмачево» Денис Гупенко пояснил, что не смотря на увеличение потока мигрантов за год на 100%, ситуация с нелегальной трудовой миграцией в регионе осталась неизменной. По его словам, это свидетельствует о своевременно принятых мерах для исключения фактов дестабилизации обстановки.

Ранее редакция сообщала, что сокращенные или уволенные сотрудники в Новосибирске часто не успевают дойти до центров занятости.