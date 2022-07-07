Лучшие из лучших: на предприятиях «Сибантрацита» стартовал конкурс профмастерства

«Сегодня мы открываем новую страницу истории «Сибантрацита»: даем старт конкурсу «Лучший по профессии», — рассказал Сергей Бурцев, операционный директор ООО «УК «Сибантрацит». – Соревнование по профмастерству, участниками которого стали и наши сотрудники, и представители подрядных организаций, проходит в компании впервые. Лучшие из лучших по итогам отборочного этапа выступят в финале конкурса. Наши люди достойны самых высоких результатов».

В Новосибирской области право называться «лучшим по профессии» отстаивал 81 человек. Конкурсные испытания проходили на производственных площадках АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

На участие в соревновании руководители подразделений выдвигали самых достойных работников, учитывая стаж работы, производственные показатели, дисциплинированность.

Отборочный тур состоял их двух этапов. Сначала все участники в тестовой форме прошли проверку знаний по охране труда, правилам дорожного движения и эксплуатации технического оборудования, после чего приступили к демонстрации своих профессиональных навыков.

Лучших выбирали в семи номинациях: «водитель автосамосвала грузоподъемностью 110-130 т», «водитель автосамосвала грузоподъемностью 220-240 т», «машинист гидравлического экскаватора типа прямая лопата свыше 7 м3», «машинист гидравлического экскаватора типа обратная лопата до 7 м3», «машинист гусеничного бульдозера», «машинист колесного бульдозера» и «водитель автомобиля Scania». Участники выполняли по два практических задания. Например, машинистам экскаватора нужно было ковшом заглубить трубу, находящуюся в бочке с песком, строго до контрольной линии, а также перенести ковшом одну бочку и поставить ее на другую. Навыки виртуозного владения техникой демонстрировали и участники других номинаций. Водители автосамосвалов выполняли разворот в ограниченном пространстве, а машинисты колесного бульдозера – змейку передним ходом.

Точность выполнения заданий оценивалась судьями по десятибалльной шкале, за ошибки вычитались штрафные баллы. По словам Валерия Поршнева, машиниста гусеничного бульдозера АО «Сибирский Антрацит», испытания для него были не очень сложными:

«Думаю, сказывается опыт. В компании работаю уже 19 лет: начинал с автослесаря, потом занимался транспортировкой угля, трудился на КАМАЗе и карьерном самосвале, последние 12 лет работаю машинистом бульдозера. Очень приятно, что мой труд оценили и отправили меня на конкурс. Постараюсь не подвести и показать хороший результат».

Валерий вошел в число финалистов, а вместе с ним — по два лучших участника в каждой из номинаций. Среди них — Щагин Евгений, водитель автосамосвала грузоподъемностью 220-240 тонн, сотрудник подрядной организации «Разреза Восточного». Мужчина впервые принимал участие в подобных соревнованиях, но это не помешало ему победить. «Задания были непростые, но я собой доволен. Очень здорово, что компания проводит такие конкурсы. Это, безусловно, повышает интерес к нашим профессиям».

По итогам отборочных этапов 26 рабочих представят предприятия Группы в Новосибирской области в финале конкурса, который пройдет в конце июля.