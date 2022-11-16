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Что собой представляет виниловый ламинат

  • 16/11/2022, 14:47
виниловый ламинат
На этапе ремонта бывает сложно принять решение, какое напольное покрытие использовать. Советуем сравнить несколько вариантов.

Рекомендации по выбору

Напольное покрытие должно удовлетворять нескольким требованиям, главные из которых это:

  • прочность;
  • простота ухода;
  • долговечность.

Перед покупкой убедитесь, что оно удачно впишется в существующую интерьерную концепцию, не будет создавать диссонанс. Самое правильное решение — заглянуть в интернет-магазин, на сайте представлен большой выбор напольных покрытий, в том числе spc ламинат, обладающий улучшенными эксплуатационными характеристиками. На его основе можно создать привлекательный дизайн, сделать интерьер более комфортным.

Речь идет об инновационном материале, сочетающем камень с полимером. Основой для его изготовления служит каменная крошка, а ПВХ объединяет компоненты. Замковые соединения отличаются надежностью, плотность материала достаточно высокая, что дает возможность осуществлять его монтаж на больших площадях и обходиться без порожков. К достоинствам таких полов относят их надежность, возможность использования в помещениях с низкими и высокими температурами.

SPC ламинат органично смотрится в интерьерах, выдержанных в различных стилях.

Ключевые достоинства и особенности винилового ламината

Если стоит цель постелить качественное напольное покрытие, посмотрите здесь, особое внимание, обратив на виниловый ламинат. Этот материал состоит из нескольких слоев, в его составе присутствует поливинилхлорид с минеральной крошкой. Особой популярностью пользуются покрытия на основе кварцевой крошки, их можно класть практически во всех помещениях.

Виниловую разновидность ламината получают путем горячей прессовки. Такой подход обеспечивает объединение компонентов в единое целое, позволяет получать многослойную структуру.

В составе материала присутствует не только защитный, но и декоративный слой. Многослойная структура обеспечивает прочность и устойчивость к износу, покрытие на протяжении многих лет выглядит как новое.

Виниловый ламинат презентабельно смотрится, его можно укладывать в помещениях жилого и коммерческого назначения. Он дарует приятные тактильные ощущения, по нему можно ходить босиком. Покрытие обладает антискользящей поверхностью. Среди других преимуществ можно отметить:

  • быстрый и простой монтаж;
  • экологичность;
  • разнообразную цветовую палитру;
  • стойкость к износу;
  • стойкость к влаге;
  • хорошие звукоизоляционные свойства.

Такие полы можно монтировать в ванных комнатах, кухонных зонах и прихожих. Они обеспечивают защиту от посторонних шумов, не скользят, хорошо противостоят механическим воздействиям, не выделяют токсичных веществ на протяжении всего срока службы. Производители винилового ламината строго следуют мировым стандартам качества. Подобный пол хорош еще и тем, что не поддерживает горение. Многослойная структура обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Виниловые ламинированные полы могут имитировать древесную и каменную фактуру. С их монтажом реально справиться своими силами, большого количества инструментов для этого не потребуется.

Еще одним плюсом является простота ухода: такой ламинат можно чистить пылесосом, подвергать влажной уборке с использованием моющих средств. Он устойчив к появлению бактерий и плесени, верхний полиуретановый слой наделен антисептическими свойствами. В комнате, где используется такой пол, грибок точно не появится.

Чтобы приобрести кварц виниловый ламинат, достаточно перейти по ссылке. Это покрытие не деформируется с течением времени, оно устойчиво к разбуханию. Многослойный материал достаточно эластичный, ему присущи хорошие показатели тепло- и шумоизоляции. Данная разновидность ламината более жесткая и одновременно легкая, ее отличает высокая надежность замковых соединений.

Закажите качественный ламинат для дома, квартиры или офиса, с укладкой которого не возникнет проблем.

Фото с сайта рекламодателя.
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