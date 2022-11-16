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Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили новые возможности для анализа инвестиционного портфеля

  • 16/11/2022, 15:37
В обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции появились функциональные возможности для стратегического управления финансами.

новости бизнесаНовый сервис «Маржинальный барометр» показывает устойчивость портфеля, по которому используется маржинальное кредитование. В частности, если по какому-то из счетов приближается маржин-колл, напротив него появится предупреждение. Также в приложении в 1,5 раза увеличилось количество фундаментальных показателей по компаниям.

«Маржинальный барометр» на главном экране приложения ВТБ Мои Инвестиции показывает количество денег, взятых в кредит, и допустимый лимит средств, которые клиент может занять для инвестирования с использованием «кредитного плеча». Можно детально по каждому счету проверить уровень его устойчивости, состояние лимитов, доступные заемные средства, а также размер кредита и его разбивка по типу позиции: «лонг» и «шорт».

Фундаментальные показатели включают в себя рыночную капитализацию, дивидендную доходность, капитальные затраты, размер собственного капитала, бета-коэффициент, долю акций в свободном обращении, а также различные оценочные мультипликаторы. Компании можно сравнивать между собой по всем показателям.

«Грамотная стратегия инвестирования в первую очередь основана на анализе релевантных рыночных данных, поэтому чем больше информации доступно нашим клиентам, тем лучше они смогут ориентироваться в мире инвестиций. Мы всегда уделяем большое внимание тому, чтобы приложение было максимально понятным и удобным в использовании», — отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Фото: pexels.com — Burak The Weekender

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Регионы: Сибирь

Теги : инвестиции ВТБ


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