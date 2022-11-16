С начала года цены на квартиры в Новосибирске выросли почти на 10%

Как сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Жилфонд», с января по октябрь 2022 года медианная цена сделок на квартиры в Новосибирске увеличилась на 9,7 %. В октябре текущего года она составила 98,1 тыс. руб. за кв. м.

Больше всего за этот период подорожали однокомнатные квартиры — на 11 %, двухкомнатные выросли в цене на 6,9 %, трехкомнатные — на 3,9 %. В октябре рост цен на квартиры по сделкам, проведённым компанией в Новосибирске, составил 2,5 % по сравнению с сентябрём.

Наиболее высокие цены на квартиры в октябре были зафиксированы в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска. Медианная стоимость квадратного метра там составила 124,1 тыс. руб., 118,1 тыс. руб., 112,6 тыс. руб. соответственно. Самые дешёвые квартиры продавались в Кировском, Ленинском и Первомайском районе — 88,9 тыс. руб., 94,2 тыс. руб., 95,3 тыс. руб..

— По нашему мнению, до конца года будет наблюдаться медленный рост или стабилизация цен. Стоимость недвижимости в 2023 году будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, но бурного роста, как в 2021 году, ожидать точно не стоит, —отмечает брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Михаил Чайко.

Напомним, что в первый месяц осени в регионе были сданы 12 объектов от 7 застройщиков. Это 2,6 тысячи квартир совокупной площадью 144 тысяч кв. м. Для сравнения: в сентябре 2021 и 2020 годов — по 14 объектов. По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область занимает 10 место в стране, а по площади новых объектов — 6 место. На регион пришлись 3,6% жилья, выведенного на рынок РФ за месяц.

Ранее редакция сообщала о приоритетах развития строительной отрасли в Новосибирской области.