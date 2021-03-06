Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Со стороны отдельных политиков и общественников продолжают звучать заявления о возможном упразднении в Новосибирске прямых выборов мэра и внедрении института сити-менеджера, сопровождаемые зачастую критикой городской политики под руководством Анатолия Локтя. Пока это только заявления без видимых перспектив «зеленого света». Более того, по итогам последней сессии горсовета мэра-коммуниста поддержали его, казалось бы, политические противники из партии «Единая Россия». С другой стороны, часть единороссов, в том числе представленных в горсовете, неожиданно оказались в центре внимания. Речь идет о появлении в соцсети «разоблачающего» видео о клубе «Успех» в Кировском районе, весьма солидно представленном в депутатском корпусе. Однако авторы материала, обещающие вторую серию, не открыли Америку тем, у кого клуб «Успех» ассоциируется не только с карате и спортом.

— История от создания «Успеха» до представительства в Заксобрании, горсовете и правительстве подана без скандальных открытий, — комментируют эксперты «Центра деловой жизни».

Возникает вопрос: с какой целью понадобилось реанимировать память о неспортивной славе подопечных Вениамина Пака? Стоит отметить, что подобные разоблачения, как правило, появляются, говоря языком известного киноперсонажа, «на пороге большого шухера», зачастую — крупных выборных кампаний.

«Шухер» политический

Первая версия, приходящая в голову, — конкурентная борьба в преддверии выборной кампании. Напомним, что в этом году пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Автор ролика — журналист, представляющий СМИ, которое участники новосибирского политического рынка связывают с одним из потенциальных кандидатов в Госдуму — действующим депутатом Виктором Игнатовым («Единая Россия»), в его округ входит Кировский район. Однако в видео обсуждают однопартийцев самого Игнатова, имеющих достаточно высокий электоральный вес в районе. Сомнительна причастность к подобному сюжету и потенциального противника Игнатова — депутата Заксобрания, коммуниста Романа Яковлева. Другие возможные участники пока в рамках будущей кампании здесь на округе еще не обозначились, хотя не стоит полностью исключать версию их причастности к видео в качестве задела черного пиара.

Связано ли это с разговорами о сити-менеджере?

Забегая вперед — вероятно. Более того, в ряде соцсетей и телеграм-каналов уже несколько месяцев обсуждаются возможные претенденты на эту роль, среди которых оказался один из представителей клуба «Успех» — председатель горсовета Новосибирска, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев. Кроме него в списке фигурируют коллеги Асанцева по депкорпусу: председатель комиссии по контролю за исполнительной властью Андрей Гудовский («Единая Россия»), руководитель АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов и министр региональной политики Игорь Яковлев. Может ли черный пиар в отношении Асанцева и его товарищей по клубу «Успех» иметь сити-менеджерскую основу? В текущем моменте, скорее, нет. Пока посылы о сити-менеджерстве не получают официальной поддержки на муниципальном и региональном уровнях. Более того, на сессии горсовета депкорпус большинством не только утвердил отчет мэра, пусть и прописав ряд условий на следующий год, но и избавил главу города от критики и неудобных вопросов со стороны независимых депутатов. Напомним, что последние как раз агитировали коллег отчет не утверждать, а через год вновь его бойкотировать и, таким образом, запустить процедуру отставки главы города.

С заделом на будущее или «шухер» экономический

Ненападение депутатским большинством на мэра в настоящий момент не распространяется автоматически на всю мэрию и подчиненные ей структуры. Наиболее уязвимо сейчас себя чувствуют муниципальные предприятия и казенные учреждения, которые согласно федеральному закону до 2025 года должны быть реорганизованы и превращены либо в акционерные общества, либо в бюджетные учреждения. Потому рано или поздно в период реорганизации встанет вопрос судьбы их активов — объектов недвижимости, техники. Уже звучали предложения о реализации, в частности, активов «ПАТП-8» одним лотом, хотя, по мнению некоторых депутатов, они еще могут послужить городу. Второе подобное предложение касалось гостиницы «Северная», о чем на своей странице в соцсети рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров (КПРФ), проведя аналогию подобных предложений с приватизацией государственного имущества в 90-е.

— Около 30 лет назад пришли «эффективные управленцы» и половину страны распродали, а потом невидимая рука рыночка превратила неплохие предприятия либо в руины, либо в склады для зарубежной продукции, — пишет депутат. — Параллельно лишив рабочих мест многих работяг. Я считаю, что торопиться с продажей муниципального имущества не стоит. Тем более формально гостиница не убыточная и вполне может составить конкуренцию гламурным разрекламированным отелям. Впереди крупные международные мероприятия, а в прошлом году гостиница смогла оперативно перепрофилироваться в обсерватор.

То же самое, по мнению Бурмистрова, касается и остальных муниципальных учреждений, работу которых по итогам проверок КСП оценивает профильная комиссия горсовета.

— Хотелось бы, чтобы эта комиссия ставила перед собой задачу не найти причины распродажи муниципальных предприятий, а, наоборот, сделать так, чтобы предприятия были более эффективны и приносили не только социальную пользу жителям, но и финансовую, — пишет депутат. — Наглядный пример — бензин на (частных) заправках. Как? Классно рыночек порешал? Не зря приватизацию 90-х затевали? Под теми же предлогами, кстати, что это «эффективнее» и «выгоднее». Да, в сравнении с муниципальным имуществом масштаб не тот, но как бы результат тот же не получить не в пользу народа.

Но реорганизация МУПов — это требования федерального законодательства. При этом странно было бы полагать отсутствие целого ряда интересантов, во-первых, в попадание активов в нужные (с точки зрения каждого из игроков) руки и, во-вторых, в отсутствие при этом сопротивления со стороны действующего руководства мэрии. И вот здесь как раз не исключена активизация разных групп влияния.