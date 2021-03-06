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Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

  • 06/03/2021, 09:53
Автор: Евгения Серёгина
Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?
Черный пиар или экономический интерес.

Со стороны отдельных политиков и общественников продолжают звучать заявления о возможном упразднении в Новосибирске прямых выборов мэра и внедрении института сити-менеджера, сопровождаемые зачастую критикой городской политики под руководством Анатолия Локтя. Пока это только заявления без видимых перспектив «зеленого света». Более того, по итогам последней сессии горсовета мэра-коммуниста поддержали его, казалось бы, политические противники из партии «Единая Россия». С другой стороны, часть единороссов, в том числе представленных в горсовете, неожиданно оказались в центре внимания. Речь идет о появлении в соцсети «разоблачающего» видео о клубе «Успех» в Кировском районе, весьма солидно представленном в депутатском корпусе. Однако авторы материала, обещающие вторую серию, не открыли Америку тем, у кого клуб «Успех» ассоциируется не только с карате и спортом.

История от создания «Успеха» до представительства в Заксобрании, горсовете и правительстве подана без скандальных открытий, комментируют эксперты «Центра деловой жизни».

Возникает вопрос: с какой целью понадобилось реанимировать память о неспортивной славе подопечных Вениамина Пака? Стоит отметить, что подобные разоблачения, как правило, появляются, говоря языком известного киноперсонажа, «на пороге большого шухера», зачастую крупных выборных кампаний.

«Шухер» политический

Первая версия, приходящая в голову, конкурентная борьба в преддверии выборной кампании. Напомним, что в этом году пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Автор ролика — журналист, представляющий СМИ, которое участники новосибирского политического рынка связывают с одним из потенциальных кандидатов в Госдуму действующим депутатом Виктором Игнатовым («Единая Россия»), в его округ входит Кировский район. Однако в видео обсуждают однопартийцев самого Игнатова, имеющих достаточно высокий электоральный вес в районе. Сомнительна причастность к подобному сюжету и потенциального противника Игнатова депутата Заксобрания, коммуниста Романа Яковлева. Другие возможные участники пока в рамках будущей кампании здесь на округе еще не обозначились, хотя не стоит полностью исключать версию их причастности к видео в качестве задела черного пиара.

Связано ли это с разговорами о сити-менеджере?

Забегая вперед вероятно. Более того, в ряде соцсетей и телеграм-каналов уже несколько месяцев обсуждаются возможные претенденты на эту роль, среди которых оказался один из представителей клуба «Успех» председатель горсовета Новосибирска, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев. Кроме него в списке фигурируют коллеги Асанцева по депкорпусу: председатель комиссии по контролю за исполнительной властью Андрей Гудовский («Единая Россия»), руководитель АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов и министр региональной политики Игорь Яковлев. Может ли черный пиар в отношении Асанцева и его товарищей по клубу «Успех» иметь сити-менеджерскую основу? В текущем моменте, скорее, нет. Пока посылы о сити-менеджерстве не получают официальной поддержки на муниципальном и региональном уровнях. Более того, на сессии горсовета депкорпус большинством не только утвердил отчет мэра, пусть и прописав ряд условий на следующий год, но и избавил главу города от критики и неудобных вопросов со стороны независимых депутатов. Напомним, что последние как раз агитировали коллег отчет не утверждать, а через год вновь его бойкотировать и, таким образом, запустить процедуру отставки главы города.

С заделом на будущее или «шухер» экономический

Ненападение депутатским большинством на мэра в настоящий момент не распространяется автоматически на всю мэрию и подчиненные ей структуры. Наиболее уязвимо сейчас себя чувствуют муниципальные предприятия и казенные учреждения, которые согласно федеральному закону до 2025 года должны быть реорганизованы и превращены либо в акционерные общества, либо в бюджетные учреждения. Потому рано или поздно в период реорганизации встанет вопрос судьбы их активов объектов недвижимости, техники. Уже звучали предложения о реализации, в частности, активов «ПАТП-8» одним лотом, хотя, по мнению некоторых депутатов, они еще могут послужить городу. Второе подобное предложение касалось гостиницы «Северная», о чем на своей странице в соцсети рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров (КПРФ), проведя аналогию подобных предложений с приватизацией государственного имущества в 90-е.

Около 30 лет назад пришли «эффективные управленцы» и половину страны распродали, а потом невидимая рука рыночка превратила неплохие предприятия либо в руины, либо в склады для зарубежной продукции, пишет депутат. Параллельно лишив рабочих мест многих работяг. Я считаю, что торопиться с продажей муниципального имущества не стоит. Тем более формально гостиница не убыточная и вполне может составить конкуренцию гламурным разрекламированным отелям. Впереди крупные международные мероприятия, а в прошлом году гостиница смогла оперативно перепрофилироваться в обсерватор.

То же самое, по мнению Бурмистрова, касается и остальных муниципальных учреждений, работу которых по итогам проверок КСП оценивает профильная комиссия горсовета.

Хотелось бы, чтобы эта комиссия ставила перед собой задачу не найти причины распродажи муниципальных предприятий, а, наоборот, сделать так, чтобы предприятия были более эффективны и приносили не только социальную пользу жителям, но и финансовую, пишет депутат. Наглядный пример бензин на (частных) заправках. Как? Классно рыночек порешал? Не зря приватизацию 90-х затевали? Под теми же предлогами, кстати, что это «эффективнее» и «выгоднее». Да, в сравнении с муниципальным имуществом масштаб не тот, но как бы результат тот же не получить не в пользу народа.

Но реорганизация МУПов это требования федерального законодательства. При этом странно было бы полагать отсутствие целого ряда интересантов, во-первых, в попадание активов в нужные (с точки зрения каждого из игроков) руки и, во-вторых, в отсутствие при этом сопротивления со стороны действующего руководства мэрии. И вот здесь как раз не исключена активизация разных групп влияния.

pixabay.com — Cstovall

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Экономика политика передел муниципальные активы


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