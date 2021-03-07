Россияне продолжают забирать деньги из банков

Основной тенденцией января 2021 года стал продолжающийся отток средств населения с банковских счетов. Такие оттоки пока не угрожают состоянию ликвидности банков, но обостряют конкурентную борьбу за клиентов, сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По данным аналитиков, отток средств физических лиц за месяц испытал 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50 по розничному фондированию. Сезонностью это объясняется лишь отчасти, замечают аналитики. Для сравнения: в январе 2020 года доля банков, зафиксировавших чистый отток, составила 44,3%.

— В значительно большей степени негативная динамика обусловлена продолжившимся в начале 2021 года снижением средней доходности вкладов и реинвестированием части сбережений в фондовые инструменты, а также спросом на наличные денежные средства, — говорится в обзоре.

Средняя по всем кредитным организациям динамика средств физических лиц в январе составила минус 1,5%, а показатель, усредненный по банкам без учета тех, кто продемонстрировал прирост розничного фондирования, — минус 5,3%.

Эксперты отмечают, что покрытие рыночных обязательств ликвидными активами на уровне не менее 50% демонстрируют 60,6% банков.