Что такое «агрегатор вакансий» и как им пользоваться для поиска работы в Москве?

Яндекс к примеру, агрегирует информацию со всех сайтов и отображает наш поисковый запрос в результатах поиска. Jooble делает тоже самое, но с вакансиями.

На примере самого крупного агрегатора вакансии в России Jooble разберем, какие возможности мы получим как соискатель, который ищет работу в Москве.

Как работает Jooble. Работодатели публикуют вакансии на всех доступных ресурсах: доски объявлений, джоб-сайты, корпоративные сайты, социальные сети (всего в России более 10 000 сайтов где есть вакансии) – Jooble изучает все возможные ресурсы где может быть опубликована вакансия и включает эту вакансию в поисковую выдачу. Человек который ищет работу по определенному запросу (к примеру, «руководитель отдела продаж в Москве»)

Почему это удобно. На каждом сайте опубликованы разные вакансии, которые могут не повторятся на других ресурсах. Соискатель может и не догадываться о существовании того или иного сайта где может быть походящая вакансия. Используя поиск работы Jooble соискатель получаем доступ ко всем отрытым вакансиям как Москвы так и России соответственно.