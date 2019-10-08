Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

В Новосибирске могут прекратить производство Су-34, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По данным издания, самый крупный контракт на поставку нестратегических боевых самолетов – контракт 2012 г. на 92 фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму около 100 млрд руб. практически завершен. Одними из последних самолёты получила вторая эскадрилья в составе 2-го гвардейского смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

По словам источника, близкого к Минобороны, подписание нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 – начале 2020 г. Военные готовы приобрести 48 машин, утверждает человек в авиапромышленности, но это значит, что производство упадет до шести единиц в год:

— Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» – завод в Комсомольске-на-Амуре. При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство, — считает собеседник.

Отмечается, что Новосибирский авиазавод (входит в холдинг «Сухой») уже собирает элементы конструкции для пассажирского лайнера Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников «Охотник».

Фото: Ростислав Нетисов