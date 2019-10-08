Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство.
  • 08/10/2019, 12:50
Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

В Новосибирске могут прекратить производство Су-34, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По данным издания, самый крупный контракт на поставку нестратегических боевых самолетов – контракт 2012 г. на 92 фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму около 100 млрд руб. практически завершен. Одними из последних самолёты получила вторая эскадрилья в составе 2-го гвардейского смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

По словам источника, близкого к Минобороны, подписание нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 – начале 2020 г. Военные готовы приобрести 48 машин, утверждает человек в авиапромышленности, но это значит, что производство упадет до шести единиц в год:

— Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» – завод в Комсомольске-на-Амуре. При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство, — считает собеседник.

Отмечается, что Новосибирский авиазавод (входит в холдинг «Сухой») уже собирает элементы конструкции для пассажирского лайнера Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников «Охотник».

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

07/10/2019, 17:22
В 77 регионах зарегистрировано снижение средней премии по ОСАГО.
Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

07/10/2019, 16:48
Выяснилось, что мужчины вызывают бытовых мастеров чаще и платят им больше, чем женщины.
Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

07/10/2019, 16:28
В рамках проекта для предпринимателей пройдет семь занятий.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

07/10/2019, 17:22

Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

07/10/2019, 16:48

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

07/10/2019, 16:28

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

07/10/2019, 15:53

«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

07/10/2019, 15:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска