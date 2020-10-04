Что такое доильный аппарат для коз

Доильные установки и аппараты — в чем разница

Доильная установка представляет собой основной силовой узел аппарата. В его комплектацию входит вакуумный насос, двигатель, некоторые модели оснащены ресивером, подвижным шасси, масленками. Работа доильной установки невозможна без дополнительной покупки сосковой резины, доильных стаканов, шлангов, патрубков. Домашний доильный аппарат для коз сразу комплетован всем необходимым для начала его использования. Обычно установку покупают, если старый силовой узел вышел из строя, а остальные элементы оборудования исправны.

Особенности доильных аппаратов для коз

Силовая установка, а также пульсатор в аппаратах для коров и коз устроены по одному принципу. Особенность техники для мелкого рогатого скота — доильное оборудование. В их комплектацию входит паук с двумя стаканами, так как у коз на вымени размещено по два соска. Из-за меньшего объема молокоотдачи применяется бесколлекторная система.

Подбор сосковой резины осуществляется с учетом размера животных. Расходники для оборудования для коз меньше, чем материалы, предназначенные для коров. Неправильно выбранный размер может привести к потере вакуума, что повышает вероятность развития болезней у животных.

Критерии, на которые рекомендуется обращать внимание тем, кто ищет доильный аппарат для коз — цена, количество особей в хозяйстве, требуемая производительность тип двигателя. Важный момент — мобильность установки. Опытные фермеры рекомендуют покупать технику с запчастями их нержавеющей стали, так как она более долговечна. Но для небольших хозяйств подойдут алюминий или пластик.

Также вам предстоит выбрать между масляным и сухими насосом. Масляные модели:

бесшумны в работе;

недорогие;

пригодны для обслуживания большого количества животных.

Сложность обслуживания заключается в необходимости заправлять оборудование смазочным материалом. Сухие модели производительны, эффективны, не требуют особого ухода, но они шумят, к чему нужно приучить коз.

Современные доильные аппараты, используемые на территории нашей страны, чаще всего оснащены нерегулируемыми пульсаторами синхронного доения.