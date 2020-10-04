В НГТУ НЭТИ создадут мощную автономную фотовспышку с возможностью самонастройки

— Большинство красивых и атмосферных локаций находятся в местах с недостаточной освещенностью. Снимать там сложно без дополнительных источников освещения. Существующие моноблоки и генераторы питаются от сети или тяжелых аккумуляторов. Это ограничивает фотографов в выборе места съемки, а у накамерных вспышек иногда не хватает мощности для решения этой проблемы. С аналогами управлять направлением потока света можно только вручную, приходится постоянно подходить к источнику, а потом обратно к камере, чтобы проверить, как падают на объект в кадре лучи света. Наша разработка решает эту проблему, — говорит одна из разработчиков автономной фотовспышки, студентка 1 курса магистратуры факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Дарья Цамалаидзе.

Основные преимущества фотовспышки — это низкие массогабаритные показатели, высокая мощность, автономность и дистанционное управление. Фотовспышка вместе со штативом весит всего 2 килограмма, у нее уже есть встроенный аккумулятор, который можно заменить на новый, зарядить и использовать снова. Она не требует подключения к сети, питается исключительно от встроенного аккумулятора.

Фотовспышка автоматически может настроиться под существующее освещение. Фотограф лишь корректирует параметры, выбранные техникой, под свои цели. Для этого были разработаны алгоритмы, по которым будет написана программа. У фотовспышки будет «мозг», чтобы эту программу отрабатывать.

— Аналоги питаются от сети 220 В. Аккумулятор – это способ вынести их из студии, но он не является частью фотовспышки. У самих аналогов нет аккумулятора. Аккумулятор очень тяжелый, а фотограф и так нагружает себя: камера, реквизит, штатив, а еще и тяжелое световое оборудование — это очень много. У обычной фотовспышки, которая устанавливается на камеру, есть определенные недостатки: иногда нужно, чтобы вспышка светила где-то сбоку, а фотограф стоял лицом к модели. Он не может разместить ее там, где нужно, а если ставить фотовспышку на штатив, то может не хватить света, — комментирует Дарья Цамалаидзе.

Фотовспышка сможет до 5 часов работать автономно, изменять теплоту, оттенок и интенсивность излучаемого света. При этом фотовспышка может находиться на расстоянии до 5 метров от фотографа.

— В нашей разработке встроен небольшой аккумулятор, который ни в чем не уступает по мощности другим: в разрабатываемой фотовспышке элементы освещения и управления заменены таким образом, что им требуется меньшая мощность для работы при тех же выходных показателях. Внутри у фотовспышки литий-ионные накопители, которые дают достаточно тока для того, чтобы светодиодная матрица могла выдавать полную мощность. По времени наша фотовспышка работает меньше, чем другие фотовспышки, но этого достаточно для проведения полноценной съемки, — говорит Дарья Цамалаидзе.

С этой фотовспышкой можно будет снимать в любых местах, где нет подключения к сети и есть проблемы с освещенностью.

Проект занял третье место на Всероссийской конференции «Наука. Технологии. Инновации» (НТИ). В настоящее время разработчики собирают MVP (минимальный жизнеспособный продукт).

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