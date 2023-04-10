Что такое сезонная аллергия и как ее избежать

Клиническая симптоматика заболевания проявляется ежегодно на протяжении всей жизни. Большинство людей, столкнувшихся с подобной проблемой, уже знают, как подготовиться к сезону цветения растений, другим только предстоит ознакомиться с простыми профилактическими правилами.

У подавляющего количества аллергиков симптоматика максимально выраженно проявляется в мае и июне. Исключением считают погодные аномалии, когда растения начинают цвести с опозданием из-за сильной жары или, наоборот, внезапного понижения температуры. Люди, подверженные сезонной аллергии, также должны принимать во внимание свое пребывание в определенных широтах, где много растений аллергенов. Смена места жительства иногда помогает решить проблему, полностью избавиться от отрицательной симптоматики болезни.

Когда наступает сезон поллиноза

Сезон поллиноза выбивает из колеи многих, чтобы не стать жертвой аллергии, к нему нужно готовиться заблаговременно. Существует большое количество качественных лекарств, благодаря которым можно убрать симптоматику заболевания, полностью предотвратить ее появление. Оптимальную схему терапии и успешной профилактики поллиноза должен подбирать врач. Предварительно нужно пройти обследование, собрать анамнез.

Люди, имеющие склонность к сезонной аллергии, должны знать, что выделяют три волны, провоцирующие негативную симптоматику, их еще называют пыльцевыми.

Первая приходится на период с марта по апрель, когда начинают цвести первые деревья.

Вторая начинается в мае и заканчивается в середине июля. В этот период цветут злаки и луговые травы, включая пшеницу и овсяницу.

Третья волна длится с августа по сентябрь, когда зацветает полынь, амброзия, подсолнечник, лебеда.

Почему возникает сезонная аллергия

Отрицательные симптомы – это результат ответа иммунитета, который остро реагирует на пыльцу и другие вещества из окружающей среды.

Медики пока не смогли понять, почему так происходит. Одна из версий гласит, что аллергию вызывает генетическая предрасположенность. Определенную роль также могут играть особенности жизни современного человека. К примеру, использование антибактериальных лекарств с первых месяцев жизни ребенка, недостаточное взаимодействие с природой.

Симптоматика поллиноза

Поллиноз можно распознать по целому ряду признаков;

воспалению слизистых оболочек глаз и носа;

заложенности носа;

частому чиханию, которое обычно носит волнообразный характер.

Многие люди, имеющие склонность к сезонной аллергии, жалуются на чувство сильного зуда в носу, покраснение глаз, слезотечение.

В подобных случаях могут воспаляться кожные покровы, к более редким симптомам причисляют:

сбои в функционировании органов пищеварения;

нарушения в работе мочеполовой системы;

проблемы с сердечно-сосудистой системы.

Можно ли подготовиться к сезону аллергии?

Подготовка к сезону аллергии чаще всего включает в себя прохождение специфичной иммунотерапии. Лечение лучше проходит в осенний период, после того как закончится цветение растительности. Терапия должна проводиться на регулярной основе. Задача медиков состоит в том, чтобы выявить аллерген и ввести небольшие дозы в организм пациента для привыкания к нему, отсутствия острой реакции в будущем.

Приблизительно за 7-14 дней до старта сезона цветения рекомендуется начать принимать антигистаминные средства, назначенные врачами. В подобных случаях также прописывают противовоспалительные спреи для носа.

Большое значение имеет соблюдение гипоаллергенной диеты. Организм аллергиков плохо реагирует на продукты, обладающие идентичными характеристиками с пыльцевыми аллергенами. Чтобы исключить риск появления неприятной симптоматики, нужно контролировать свое питание, в особенности на этапе обострения заболевания.

Если соблюдать простые предписания, першения в горле, обильных выделений из носа, кашля и чихания удастся избежать.

Здесь важно отметить, что многие люди, не подозревающие у себя наличие сезонной аллергии, путают ее симптоматику с простудой, списывают плохое самочувствие на погоду.

Отличить симптомы ОРВИ от аллергических на самом деле не сложно. При аллергии они обостряются во время визитов на улицу, в особенности на природе. В помещении симптоматика становится менее выраженной, усиливаясь на свежем воздухе. Так может продолжаться на протяжении нескольких недель.

При аллергии традиционные медикаменты от насморка и кашля не эффективны.

Симптомы поллиноза сильно снижают качество жизни, мешают нормально работать. Уменьшить вероятность их появления помогает соблюдение гигиенических правил. Важно не касаться грязными руками лица, регулярно стирать одежду, в особенности после возвращения с улицы в сезон цветения растений.

Врачи часто прописывают аллергикам капли, обладающие сосудосужающим действием, облегчающие дыхание и даже акупунктуру.

Как выявить сезонный поллиноз?

Для выявления сезонной аллергии необходимо обследоваться. Пациентам, у которых подозревается подобная проблема, назначают анализ крови на общие иммуноглобулины. Специальные тесты выявляют потенциальные аллергены, позволяют оценить уровень эозинофилов.

Врач также может назначить кожные аллергопробы. Список необходимых исследований определяется индивидуально в зависимости от имеющихся у пациента жалоб, хронических заболеваний.

Направление на обследование выдается аллергологом или терапевтом.

Если анализы подтвердят наличие аллергии, важно соблюдать все врачебные рекомендации, принимать назначенные препараты, не забывать о профилактических мерах. Важно не прибегать к самолечению, бесконтрольный прием медикаментов не приводит ни к чему хорошему.