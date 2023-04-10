В Новосибирской области стартовал сезон клещевых инфекций

В настоящее время на территории Новосибирской области зарегистрированы два случая укуса человека клещом. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил начальник областного управления Роспотребнадзора Алекандр Щербатов.
— Начинается эпидемиологический сезон заболеваемости клещевыми инфекциями, — говорит начальник областного управления. — Первое обращение по поводу укуса клеща было зарегистрировано 27 марта от жителя Искитима. Проведено исследование на клещевую инфекцию, результат отрицательный. На 6 апреля с нарастающим итогом зарегистрировано 2 обращения по поводу укуса клеща. Заболевших на сегодня нет.
Тем не менее, во избежание риска, в ведомстве рекомендуют соблюдать меры профилактики возможных заболеваний, спровоцированных клещевым укусом.
— Основной мерой профилактики является вакцинация, — говорит Александр Щербатов.
Кроме того, в ведомстве предлагают ещё ряд рекомендаций в случае укуса клеща.
Напомним, что, по итогам прошлого года, больше всего от клещей пострадали жители Советского, Калининского, Заельцовского и Первомайского районов Новосибирска, а также Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области. Средняя численность за сезон 2022 года — 5,8 экземпляра на флаго/час. Это меньше, чем в 2021 году (6,3 экземпляра на флаго/час). Клещей собирают на местности «флажками», которые протаскивают по траве и кустам. Во время этой процедуры членистоногие цепляются за нитки ткани.
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Фото Pixabay.com, автор Erik_Karits
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