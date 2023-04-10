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В Новосибирской области стартовал сезон клещевых инфекций

  • 10/04/2023, 15:51
Автор:
клещевые инцекции
Насекомые активизируются.

В настоящее время на территории Новосибирской области зарегистрированы два случая укуса человека клещом. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил начальник областного управления Роспотребнадзора Алекандр Щербатов.

Начинается эпидемиологический сезон заболеваемости клещевыми инфекциями, говорит начальник областного управления. Первое обращение по поводу укуса клеща было зарегистрировано 27 марта от жителя Искитима. Проведено исследование на клещевую инфекцию, результат отрицательный. На 6 апреля с нарастающим итогом зарегистрировано 2 обращения по поводу укуса клеща. Заболевших на сегодня нет.

Тем не менее, во избежание риска, в ведомстве рекомендуют соблюдать меры профилактики возможных заболеваний, спровоцированных клещевым укусом.

Основной мерой профилактики является вакцинация, говорит Александр Щербатов.

Кроме того, в ведомстве предлагают ещё ряд рекомендаций в случае укуса клеща.

  1. Пинцетом с тонкими кончиками попытаться снять клеща, не оторвав ему хоботок. Если нет пинцета, обвязать вокруг хоботка клеща нитку и, вращая или покачивая, тянуть вверх. Можно попытаться и голыми руками, взявшись ногтями как можно ближе к коже за хоботок.
  2. Ранку продезинфицировать раствором йода, спиртом или другим антисептиком.
  3. Клеща отправить в банку с кусочком влажной ваты.
  4. Максимально быстро сдать клеща на анализ в лабораторию.
  5. Если у клеща обнаружат возбудителей инфекций, с результатами анализов необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что, по итогам прошлого года, больше всего от клещей пострадали жители Советского, Калининского, Заельцовского и Первомайского районов Новосибирска, а также Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области. Средняя численность за сезон 2022 года — 5,8 экземпляра на флаго/час. Это меньше, чем в 2021 году (6,3 экземпляра на флаго/час). Клещей собирают на местности «флажками», которые протаскивают по траве и кустам. Во время этой процедуры членистоногие цепляются за нитки ткани.

 

Ранее редакция сообщала о наработках учёных НГАУ против насекомых-паразитов.

Фото Pixabay.com, автор Erik_Karits

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : укус клеща клещевые инцекции


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