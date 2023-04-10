Банки вынуждены просить 40 млрд рублей на замену платежных терминалов из-за ухода французского Ingenico

Ассоциация банков России направила письмо в департамент развития внутренней торговли Минпромторга о том, что дополнительное давление на экономическую эффективность эквайринга оказывает вынужденное импортозамещение платежных терминалов в связи с прекращением деятельности мирового лидера Ingenico. На ее долю приходится порядка 50% всех работающих терминалов или около 2 млн единиц. Субсидии на замену такого количества терминалов необходимы как банкам, так и производителям техники, пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В Банке России инициативу поддержали, а в Минпромторге заявили, что компании могут воспользоваться уже реализуемыми мерами поддержки производства радиоэлектронной продукции, передает «Российская газета».

По предварительным экспертным оценкам, которые приводит АБР, платежная отрасль потратит на вынужденное импортозамещение как минимум 40 млрд рублей.

Напомним, что компания Ingenico продала свой бизнес и ушла из России еще в середине прошлого года, а с весны текущего года перестала осуществлять техподдержку действующих устройств.

Ранее редакция сообщала, что на внедрение искусственного интеллекта в российскую экономику власти потратят 28 миллиардов рублей.

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