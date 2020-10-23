Что такое SSL-сертификат и зачем он нужен

Одним из способов сделать онлайн-ресурс более надежным — это установить SSL сертификат для сайта. В статье мы расскажем о том, что такое протокол SSL, зачем нужен ssl сертификат и какие типы сертификатов безопасности бывают.

Что такое SSL

SSL сертификат — это продукт безопасности, который работает на основе протокола Secure Sockets Layer для настройки защищенной отправки информации между хостинговым сервером и браузером пользователя. По своей сути это неповторимая цифровая подпись домена, где есть:

данные о компании, которая получила сертификат;

цифровая подпись основанная на приватном ключе;

публичный ключ, при помощи которого происходит шифрование и проверка подписи.

Чтобы понять, как работает SSL, давайте разберемся на примере сайта. Представьте, что у вас есть интернет-магазин, где пользователи что-то покупают. Для того, чтобы сделать покупку, клиент должен зарегистрироваться на сайте, ввести свои личные данные и кредитную карту для оплаты. Если ваш онлайн-магазин работает через HTTP-протокол (ссылка сайта начинается с http://), то все данные, которые пользователь оставляет на сайте, могут быть украдены злоумышленником в момент ввода или передачи. Чтобы такого не происходило, устанавливается SSL-сертификат. Это позволяет использовать HTTPS-протокол (ссылка сайта начинается с https://) для передачи данных через защищенное соединение.

После установки сертификата на хостинговом сервере и настройки всех перенаправлений, вы увидите некоторые обновления в адресной строке браузера:

изменятся ссылки сайта: будет отображаться https://, а не http://;

появится иконка замочка возле ссылки;

добавится название компании в зеленой строке (в зависимости от типа SSL-сертификата);

Кроме того, использование SSL-сертификата дает некоторые преимущества:

доверие браузера к сайтам (надпись “Надежный” перед ссылкой), а значит никаких отпугивающих сообщений о потенциально вредоносном контенте;

повышение позиций сайта в результатах поискового ранжирования, а как следствие больше посетителей;

доверие пользователей к ресурсу, поскольку наличие сертификата говорит о том, что владелец сайта заботится о безопасности своих клиентов.

Центры сертификации

Компания, которая продает SSL-продукты — это центр сертификации. Однако, роль этой организации гораздо шире:

гарантировать, что шифр сертификата надежный;

проверять компании-заявители (все ли в порядке с юридическими документами и регистрацией, не нарушает ли закон своей деятельностью).

Ответственность центра сертификации закреплена в сумме гарантии, которая установлена для сертификатов. Ее размер зависит от центра сертификации и типа сертификата: от $5 000 до $1 750 000.

Если злоумышленник взломает код сертификата, украдет и использует данные пользователей, то центр сертификации обязан выплатить компенсацию пострадавшим в рамках гарантийной суммы. Также в случае ошибок в проверке заявителя и выдачи сертификата мошенническому сайту, центр сертификации несет аналогичную ответственность.

Чтобы избежать проблем и защитить сайт надежным SSL-продуктов, выбирайте проверенный центр сертификации, которому доверяют пользователи по всеми миру. Например, Comodo (Sectigo), GeoTrust, Thawte, Symantec и другие.

Типы сертификатов

Вы уже знаете, что такое SSL соединение, но, чтобы выбрать сертификат для сайта, нужно разобраться в типах SSL-продуктов. Мы рассмотри две классификации: по количеству защищаемых доменов и по степени проверки.

SSL-сертификаты могут защищать:

одни домен с и без www;

домен и все его поддомены 1-го уровня (называются Wildcard);

несколько доменов одновременно (называются multi-domain или SAN).

В части статьи про центры сертификации, мы рассказали, что одна из главных функций этой организации — проверка. Разные типы сертификатов имеют отличия в процессе и длительности проверке:

SSL с проверкой домена (Domain Validation или DV) — если вам нужен этот сертификат, то вы должны подтвердить, что являетесь владельцем доменного имени. Проверка может пройти как по email так и с помощью файла, который нужно будет загрузить на ваш сайт. Весь процесс выпуска сертификата занимает до 15 минут.

(Domain Validation или DV) — если вам нужен этот сертификат, то вы должны подтвердить, что являетесь владельцем доменного имени. Проверка может пройти как по email так и с помощью файла, который нужно будет загрузить на ваш сайт. Весь процесс выпуска сертификата занимает до 15 минут. SSL с проверкой организации (Organisation Validation или OV) — запросить сертификат безопасности этого типа могут только юридические лица, которые готовы предоставить документы компании для проверки. Через 10 рабочих дней заявитель может получить сертификат, если все документы зарегистрированы правильно и деятельность не противоречит законодательству.

SSL c расширенной проверкой (Extended Validation или EV) — также сертификат для компаний, но изучение документов и деятельности организации более детальное и осуществляется каждый год. Весь процесс выпуска может занять до 14 дней, а в результате вы получите сертификат, который добавляет имя компании в зеленой строке перед ссылкой сайта в браузере.

Покупка сертификата

Если у вас небольшой ресурс и нет зарегистрированной компании под ним, смело берите Domain Validation SSL для одного домена. Для крупных организаций стоит рассматривать продукты типа Organization Validation и Extended Validation. При разветвленной структуре с использованием поддоменов, сертификат должен иметь в название слово “Wildcard”. Если вы владелец нескольких веб-сайтов или разработчик, полезным будет использовать сертификаты SAN для нескольких доменов .

Центры сертификации предлагают свои продукты безопасности на официальных сайтах. Также SSL-сертификаты можно найти у их партнеров — провайдеров SSL, хостинговых компаний и доменных регистраторов. Цена на сертификаты может варьироваться в зависимости от типа сертификата и компании-продавца. Часто партнеры центров сертификации предлагают стоимость ниже официальной за счет партнерских договоренностей.

Но, главное в вопросе покупки — это не спешить и найти надежного продавца с хорошими отзывами клиентов. Мы можем посоветовать провайдера sslcertificate.ru по следующим причинам:

Все типы SSL-продуктов от ведущих центров сертификации, которым доверяют все браузеры и устройства.

Разнообразная поддержка клиентов: техническая поддержка в чате, база знаний с инструкциями и уроками.

30-дневная гарантия возврата денег, если вдруг вы решили не использовать сертификат или купить другой тип продукта безопасности.

Надеемся, что теперь вы разобрались с целью установки сертификатов и найдете подходящий SSL-продукт для вашего онлайн-ресурса.

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