Что такое SSL-сертификат и зачем он нужен

Одним из способов сделать онлайн-ресурс более надежным — это установить SSL сертификат для сайта. В статье мы расскажем о том, что такое протокол SSL, зачем нужен ssl сертификат и какие типы сертификатов безопасности бывают.
SSL сертификат — это продукт безопасности, который работает на основе протокола Secure Sockets Layer для настройки защищенной отправки информации между хостинговым сервером и браузером пользователя. По своей сути это неповторимая цифровая подпись домена, где есть:
Чтобы понять, как работает SSL, давайте разберемся на примере сайта. Представьте, что у вас есть интернет-магазин, где пользователи что-то покупают. Для того, чтобы сделать покупку, клиент должен зарегистрироваться на сайте, ввести свои личные данные и кредитную карту для оплаты. Если ваш онлайн-магазин работает через HTTP-протокол (ссылка сайта начинается с http://), то все данные, которые пользователь оставляет на сайте, могут быть украдены злоумышленником в момент ввода или передачи. Чтобы такого не происходило, устанавливается SSL-сертификат. Это позволяет использовать HTTPS-протокол (ссылка сайта начинается с https://) для передачи данных через защищенное соединение.
После установки сертификата на хостинговом сервере и настройки всех перенаправлений, вы увидите некоторые обновления в адресной строке браузера:
Кроме того, использование SSL-сертификата дает некоторые преимущества:
Компания, которая продает SSL-продукты — это центр сертификации. Однако, роль этой организации гораздо шире:
Ответственность центра сертификации закреплена в сумме гарантии, которая установлена для сертификатов. Ее размер зависит от центра сертификации и типа сертификата: от $5 000 до $1 750 000.
Если злоумышленник взломает код сертификата, украдет и использует данные пользователей, то центр сертификации обязан выплатить компенсацию пострадавшим в рамках гарантийной суммы. Также в случае ошибок в проверке заявителя и выдачи сертификата мошенническому сайту, центр сертификации несет аналогичную ответственность.
Чтобы избежать проблем и защитить сайт надежным SSL-продуктов, выбирайте проверенный центр сертификации, которому доверяют пользователи по всеми миру. Например, Comodo (Sectigo), GeoTrust, Thawte, Symantec и другие.
Вы уже знаете, что такое SSL соединение, но, чтобы выбрать сертификат для сайта, нужно разобраться в типах SSL-продуктов. Мы рассмотри две классификации: по количеству защищаемых доменов и по степени проверки.
SSL-сертификаты могут защищать:
В части статьи про центры сертификации, мы рассказали, что одна из главных функций этой организации — проверка. Разные типы сертификатов имеют отличия в процессе и длительности проверке:
Если у вас небольшой ресурс и нет зарегистрированной компании под ним, смело берите Domain Validation SSL для одного домена. Для крупных организаций стоит рассматривать продукты типа Organization Validation и Extended Validation. При разветвленной структуре с использованием поддоменов, сертификат должен иметь в название слово “Wildcard”. Если вы владелец нескольких веб-сайтов или разработчик, полезным будет использовать сертификаты SAN для нескольких доменов .
Центры сертификации предлагают свои продукты безопасности на официальных сайтах. Также SSL-сертификаты можно найти у их партнеров — провайдеров SSL, хостинговых компаний и доменных регистраторов. Цена на сертификаты может варьироваться в зависимости от типа сертификата и компании-продавца. Часто партнеры центров сертификации предлагают стоимость ниже официальной за счет партнерских договоренностей.
Но, главное в вопросе покупки — это не спешить и найти надежного продавца с хорошими отзывами клиентов. Мы можем посоветовать провайдера sslcertificate.ru по следующим причинам:
Надеемся, что теперь вы разобрались с целью установки сертификатов и найдете подходящий SSL-продукт для вашего онлайн-ресурса.
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