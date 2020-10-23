Пандемия. Сбой в поставках лекарств. Кто виноват?

— Ситуация с пандемией коронавируса становится совсем критической — и в целом по стране, и в Новосибирской области.

Систему здравоохранения на протяжении долгих лет реформировали. Результат: в критический момент она не справляется с нагрузкой. Не хватает коечного фонда, специалистов, машин скорой помощи, медицинской техники. Решение каждой этой задачи находится в сфере ответственности федеральной и региональной властей и требует профессиональных действий, больших финансовых затрат, усилий и времени.

На фоне этих системных инфраструктурных проблем отчетливо выделяется еще одна — нехватка лекарственных препаратов. Жители города уже едут в сельские районы, чтобы из последних запасов необходимые лекарства купить там.

Какое решение власть должна принять прямо сейчас? Есть мнение, что уже сегодня необходимо ввести мораторий на внедрение системы мониторинга движения препаратов. Система посредством маркировки должна позволить отследить движение каждой упаковки лекарств от производителя до конечной точки «выбытия» — аптеки или медицинского учреждения. Публично заявляемая цель реформы — сокращение на рынке доли фальсификатов. Обязанность маркировки была запланирована за несколько лет до начала пандемии и предусмотрена с 1 июля 2020 года. Оценка целесообразности реформы (в контексте затрат, включаемых в стоимость лекарств) — отдельная тема. Сейчас нужно оценить ее своевременность.

Есть множество публикаций и подтверждаемая от участников отрасли информация, что на стадии запуска система работает со сбоями, программное обеспечение зависает, возникают сложности с обучением персонала, есть проблема синхронизации технологических процессов производителей, дистрибуторов, аптек и медучреждений к требованиям системы. В результате — проблемы с поставками лекарств не только из-за рубежа, но и в пределах страны.

Получается, пандемия бушует, есть огромный спрос на лекарства, есть производители, способные его удовлетворять, и при этом есть острейший дефицит лекарств. Что на чаше весов? С одной стороны, риски совсем критических последствий пандемии и жизни людей, с другой — прибыль частной конторы от внедрения этой системы.

Мои товарищи и я продолжаем основательно изучать вопрос связи критического сбоя в поставках лекарств в нашем городе и проблем внедрения на федеральном уровне системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В ближайшее время — сессии горсовета и заксобрания. Депутаты готовят обращения на эту тему к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По материалам публикации в соцсети Facebook

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