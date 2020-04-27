Что входит в продуктовый набор школьника в Новосибирске

Стоимость продуктового набора для младших классов на период с 6 по 18 апреля составляет 720 рублей. Исходя из того, что в неделе 6 учебных дней получается, что его стоимость в день — 60 рублей.

В продуктовый набор входит упаковка вафлей 40 гр, пачка гречневой крупы и две пачки риса — все по 800 грамм. Упаковка сока (1 л) и какао-порошка (100 гр), пачка макарон (400 гр) и сахара (1 кг), 1 упаковка чая (100 гр). Кроме того, в набор входит две банки мясных консервов — тушеной говядины (325-338 гр), молоко стерилизованное длительного хранения 1 упаковка (1000 гр). Рыбные консервы, как рассказывают родители, получившие льготные наборы, заменили. Вместо указанной в списке горбуши в него вошла сайра.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о выдаче продуктовых наборов льготной категории школьников на минувшей неделе. Первые наборы выдали 24 апреля. Всего их получат более 34 000 детей, сообщал пресс-центр мэрии. В Новосибирской области, согласно приказу министра здравоохранения регионе, наборы будут предоставлены 98 960 детям. Их выдача началась 23 апреля.

Для детей с заболеваниями ОВЗ до 11 лет стоимость продуктового набора составляет 123 руб в день, после 11 лет — 140 рублей в день.