Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 2020 года

Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами «Мир». Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Согласно законодательству, до первого 1 июля текущего года должен завершиться перевод пенсионеров, получающих пенсии именно на банковские карты, на национальный платежный инструмент — карту «Мир». При этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не «привязаны» никакие карты, а также другими способами сохраняется. В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Тем не менее есть те, кто еще не успел их получить.

— Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Банкам также рекомендовано дистанционно взаимодействовать со своими клиентами-пенсионерами для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки при наличии такой возможности.

Фото с сайта mironline.ru