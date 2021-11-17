Что ждет потребителя на авторынке в 2022 году

После резкого пикирования с начала пандемии авторынок стал приходить в себя. При этом существенный прирост в объемах (более 100%) и, соответственно, доле продаж на фоне роста цен получили китайские автомобили. Но хватит ли у покупателей средств?

Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Заговор дилеров?

Возникшая ситуация дефицита при повышенном спросе со стороны потребителей даже на фоне высоких цен стала использоваться дилерами для покрытия убытков, сформированных в период локдауна.

В особо комфортном положении оказались продавцы, «покрывающие» несколько брендов: от эконом-класса до премиума – ведь в последних наценки за «дополнительные услуги» может составлять до 25% базовой стоимости автомобиля. Безусловно, в краткосрочном периоде это позволит решить текущие финансовые проблемы и, возможно, сформировать запас финансовой прочности. Но если посмотреть в периоде долгосрочного планирования, то дилеры развернули кампанию против себя: те, кто особенно отличился в процессе «выжимания» средств из клиентов, вряд ли могут рассчитывать с их стороны на повторную покупку и рекомендацию знакомым.

Тренды-2021

За три квартала текущего года продажи выросли на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Но прорывом это назвать нельзя, поскольку сравнение идет с низкой базой периода, значительная часть которого пришлась на полный локдаун. Что же мы имеем сейчас и на перспективу ближайших 4-5 месяцев:

Цены на автомобили продолжают расти на фоне сохраняющейся стоимости ресурсов – ведь инфляционные процессы пока продолжаются и в мире, и в России (хотя российский ЦБ уже перешел к нейтрально-сдерживающему монетарному курсу, установив ключевую ставку на отметке в 7,5%, эффект мы сможем увидеть не ранее начала следующего года). Дефицит, усиливающий тенденцию роста цен, сохраняется, и рынок вряд ли «нащупает» баланс ранее середины 2022 года.

Что дальше

Объем продаж может сохраниться на текущем уровне в случае, если рост цен снова не перейдет в ситуацию «шоковых скачков». Дилеры не располагают традиционным для «доковидного» периода стоком автомобилей на своих складах, а значит ожидать предновогодних, новогодних и постновогодних распродаж потребителю уже не имеет смысла.

При этом для потребителя возникает небольшой «плюс»: дилеры не располагают возможностью манипулирования ценой (в ожидании ее роста) через удерживание остатков на складах – их просто нет. Доля автомобилей, продающихся в кредит, вряд ли изменится – просто возрастет нагрузка на кошелек потребителя через процентные/непроцентные расходы при обслуживании кредита. Рынок сохранит режим «ожидание стабилизации».

Тем не менее, позитивные перспективы сохраняются: на фоне массовой вакцинации мир, вероятнее всего, в течение ближайшего полугодия выйдет из-под эпидемиологического давления, вернется насыщение авторынка недостающими компонентами и самими автомобилями. В результате рынок вернется к стабильному функционированию и возникновению тенденции реального роста.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова