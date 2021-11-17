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«Парадиз-2021»: плотность и разнообразие

  • 17/11/2021, 12:00
Новости Новосибирска
Тридцать первый фестиваль «Парадиз» подытожит своей премией сразу два театральных сезона и ответит на несколько горячих трендов — общественных и художественных.

Главная театральная премия Новосибирска подведет итоги сразу двух театральных сезонов, но это не значит, что конкурс будет количественно расплывчатым. Он, напротив, уплотнился — спектаклей-соискателей от 12 театров города будет 24 и олицетворять они станут все сценические жанры: 15 драматических, 8 музыкальных и 1 кукольный.

Представляя «Парадиз-XXXI» на пресс-конференции в Доме Актера, члены фестивально-премиального оргкомитета отметили, что неординарным будет не только хронометраж, объективно обусловленный пандемией. Будет много нового и в принципах отбора. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева подчеркнула, что к выбору состязающихся спектаклей теперь сами театры непричастны — соискательский список формирует экспертный совет, объединивший независимых театральных критиков и театроведов.

— В прошлом году театральная молодежь говорила, что недовольна порядком проведения фестиваля, — вспоминает Наталья Ярославцева. — Теперь порядок реформирован, правда, еще не до идеала. Например, лично я не очень довольна степенью участия зрителей в процессе отбора спектаклей. Цифровизация общества позволяет поручить зрителям коллективную экспертную миссию — весомую и эффективную. Но из-за того, что эта роль пока не отточена, в соискательский перечень не попали спектакли, объективно получившие большое зрительское признание. Так, знаменитый «Петерс» по странной причуде не попал. Словом, хорошо бы иметь действенный учет мнения зрителей. Пусть это мнение не давит на профессионалов из жюри, но учитывать его — справедливо. И еще отрадно, что к нам приезжают независимые эксперты-театроведы. Но давайте уже выращивать собственное сообщество театральных критиков. Оплачивать их учебу, если понадобится.

Шагом к построению местного сообщества театральных критиков и обозревателей должна, по мнению Натальи Ярославцевой, стать и особая конкурсная номинация «Парадиза» — лучшая статья о театральном проекте.

— Это очень значительный конкурс, объединяющий два больших профессионально-творческих сообщества — журналистов и театральное братство, — продолжил тему один из спикеров пресс-конференции, руководитель и основатель Городского драматического театра Сергей Афанасьев. — Мы  ввели также еще одну журналистскую номинацию «Лучшая работа театрального фотографа».

Но самый большой прорыв, по словам Сергея Афанасьева, сейчас состоит в том, что оргкомитету удалось форсировать сегмент музыкальной драматургии.

— Нам удалось собрать в афишу одной недели все 3 наших уважаемых музыкальных театра, — подчеркнул Сергей Афанасьев. — В этом году музыкальное жюри по числу и весомости эквивалентно жюри драматическому. За неделю оно отсмотрит репертуар музыкальных театров.

В общем, в этом году отношение к музыкальным театрам по серьезности и обстоятельности сравнялось с отношением к театрам драматическим. Музыкальный театр — больше не умильный «братик-колокольчик» драматического театра, он на равных.

Ольга Кораблина, глава жюри конкурса «Музыкальный театр», руководитель Кабинета музыкальных театров Союза театральных деятелей РФ, со зримым удовольствием отметила, что Новосибирск богат именно музыкальной театральной составляющей. По ее наблюдениям, обычно усредненное олицетворение музыкальной драматургии в типичном региональном центре — это театр оперы и балета. Это есть в каждой областной, краевой или республиканской столице. А других музыкальных театров может не быть вовсе. Новосибирску же в этом смысле повезло — он не похож на усредненный региональный типаж, он в этом смысле нечто большее, нежели просто огромный и квазистоличный город.

Отозвался «Парадиз» и на радикальное расширение форматно-жанрового поля современного театра. Олицетворяет эту отзывчивость номинация «Неформат».

— Это реакция на физическое и стилевое многообразие современного театра, — пояснил Сергей Афанасьев. — На многообразие, столь ярко явленное, к примеру, на недавно завершившемся фестивале «ХАОС». Все, что не укладывается в традиционные представления о театральных работах, штучные проекты, создающиеся временными театральными образованиями, — все это тоже будет оцениваться, тоже получит шанс на признание.

Но этот расширительный процесс начался не сегодня. И даже не вчера.

— С 2017-го в программе «Парадиза» участвуют не только государственные, но и частные театры, — вспоминает Сергей Афанасьев. — Участвуют временные театральные формирования, созданные под один конкретный проект. В 2018 году приз фестиваля завоевал спектакль «Подонки» по пьесе Горького «На дне», поставленный в театре «Понедельник выходной». В 2019-м лауреатами фестиваля стали театр «Пилигримы» и Мастерская Криклового и Панькова. В общем, мы стараемся охватить весь субъектный спектр, всех участников театральной жизни Новосибирска.

По мнению театроведа Натальи Дмитриевой, вошедшей в жюри конкурса «Неформат», завершившийся фестиваль «ХАОС» подтвердил абсолютную адекватность новосибирских театров — и в плане эстетики, и в плане сценографии, в подходе к новым технологиям.

Одним из интересных трендов Наталья Дмитриева назвала плотную и яркую волна женской режиссуры. Не «режиссерок» во вкусе новой этики, а именно женщин-режиссеров. Им есть, что сказать, и они уверенно теснят мужчин. Причем без феминистского пафоса, а просто в объективном творческом соперничестве. Оказывается, женщины более смелы бывают — отваживаются говорить на таком изобразительном языке и о таких вещах, перед которыми режиссеры-мужчины пока робеют.

Примечательно, что никто из причастных к 31-му «Парадизу» не боится упреков в хайпожорстве, в погоне за «повесточкой-актуалочкой». Равно как и в избыточной академичности. 30 лет — стаж, располагающий к забронзовению кожных покровов и мышечных тканей, но «Парадиз» эта участь миновала.

— Театр — это вообще искусство с врожденной актуальностью, — подчеркнула Ольга Кораблина. — Даже один и тот же спектакль — это не тиражные копии друг друга. Театр — искусство более хрупкое, чем кино. Перенес спектакль на другую площадку – и чего-то не хватает. В общем, театр — он всегда здесь и сейчас.

Напомним, премия «Парадиз» учреждена новосибирским отделением СТД РФ в 1987 году. Это старейшая и главная областная премия в театральной сфере. А также консолидирующий бренд театрального Новосибирска. На сегодня в городе нет ни одного театра, который ни разу бы не номинировался на этот фестиваль.

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр культура город


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