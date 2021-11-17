Новосибирцы потратили на МЕГАраспродаже «11.11» в Ozon более 279 млн рублей

По данным пресс-службы компании, в этот день продажи на Ozon в Новосибирске и области выросли почти в 5 раз год к году, а количество покупателей — в 3,5 раза.

— Быстрее всего в период акции спрос вырос на ювелирные украшения, одежду, бытовую химию, товары для дома и сада. В топ самых популярных товаров вошли гель для стирки белья, заварочный чайник, тушь для ресниц, тонометр и средство для педикюра. Самым объемным заказов в регионе стал заказ из 154 товаров на сумму более 36 тысяч рублей. 67% заказов новосибирцы оплатили банковскими картами. Также в топе популярных методов оплаты — Apple Pay и Ozon Card, — рассказали в компании Ozon.

Готовить продавцов к распродажам Ozon начал еще в сентябре – тогда предприниматели стали определяться с ассортиментом и глубиной скидок. Со своей стороны, площадка вложила 2 млрд рублей в продвижение распродажи. Так, в акции «11.11» в этом году приняли участие более 700 продавцов из Новосибирска и области.

Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено 19 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Обширная логистическая инфраструктура позволяет тысячам предпринимателей продавать свою продукцию в 11 часовых поясах России, а для 85 млн россиян — дать доступ к курьерской доставке или пункту выдачи в шаговой доступности.