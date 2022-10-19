Что ждет Россию в ближайшем будущем: мнения старейших прорицателей и современных астрологов

Нострадамус

Все прошлые прогнозы французского алхимика и прорицателя сбывались более, чем на 70 %. Он не раз говорил о сильнейшем кризисе, который захлестнет всю Европу и может привести человечество к Третьей мировой войне.

Современники в пророчествах Нострадамуса находят информацию о:

военных действиях не только в полях, но и в крупных мегаполисах;

участии Франции в военном конфликте;

большом количестве невиновных жертв.

Тамара Глоба

За помощью к популярному астрологу из России обращаются именитые звезды шоу-бизнеса. По поводу ближайшего будущего страны женщина считает, что опасность боевых действий сохраняется. Разрешения конфликтной ситуации стоит ожидать только в 2024 году.

Санкционное давление уменьшится, но многие предприятия так и не вернутся в Российскую Федерацию. Тем не менее их места пустовать не будут. Бизнесмены, мечтающие закрепиться на российском рынке, займут их с радостью.

Ирина Соломон

Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» отмечает агрессивное соединение Марса и Сатурна. Благоприятное время для России, по ее словам, наступит лишь во второй половине 2023 года. Ирина утверждает, что через нее говорит дух библейского мудреца — царя Соломона.

России скоро предстоит сыграть главную роль в важных вопросах. Как политических, так и экономических. Сейчас подготовительный этап к процветанию: необходимо просто его дождаться.

Светлана Драган

У известного астролога богатый опыт успешного предсказания ключевых событий, происходящих на мировой арене. С эзотерической точки зрения, 2023 год для России — период перерождения. Окно новых возможностей откроется в марте: влияние запада существенно начнет сужаться.

Впереди становление новой экономической и финансовой систем. Астрологию женщина определяет как инструмент мониторинга ситуации и возможности своевременных коррекций. Плохих предсказаний не существует: есть лишь предупреждения. Если планете и требуется деформация, пусть она будет разумной.

Матрона Московская

В своих прогнозах Матрона никогда не привязывалась к датам, однако ее последователи полагают, что во многих словах звучит именно 2023 год.

Святая предупреждала, что грядет время нелегкого выбора. Оно характеризуется:

значительным уменьшением числа верующих;

сильной зависимостью от интернета и информации в СМИ;

непростой экономической ситуацией;

переменой мест жительства.

Ванга

Болгарская предсказательница уверяла, что Россия вернется к социализму, но в новой форме. Основываться он будет исключительно на природных и духовных законах. В конечном счете Америка признает всю силу и мощь РФ.

Хоть Ванга и не жила в России, она все равно чувствовала ее великий потенциал. Наша страна будет чуть ли не единственной на планете. Изменится практически все: уклад, законы, мировоззрение людей. Конфликты исчерпают себя полностью. Люди поймут, что жить в мире гораздо разумнее.

Михаил Левин

Астролог называл 2023 год судьбоносным для русской земли. Ближайшие события определят ход истории на 30 лет вперед. Кризис практически сойдет на нет, что благополучно скажется на доходах простых граждан.

Российская Федерация выйдет на первый план в сфере новых технологий и айти. Большая часть производства будет автоматизированной: вместо человека начнут управлять роботы. То, на что раньше уходили годы, станет реально осуществимым в течение пары недель.

Люди активно интересуются учениями, которые оставили предсказатели еще несколько веков назад. Однако и современные астрологи заслуживают к себе внимания и уважения.