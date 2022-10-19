Андрей Травников: Перед нами не ставят задачу вести мобилизацию с превышением плана

Вручение повестки не равно частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Новосибирской области может быть завершена, как и в целом по стране, к концу октября. Такой прогноз дает губернатор, основываясь на темпах мобилизации и количестве мобилизованных в настоящий момент.

— Было спрогнозировано, что выполнение мобилизационного задания завершится в целом по стране к концу октября, — поясняет губернатор. — В Новосибирской области мы выполняем задание. Перед нами не ставят задачу вести мобилизацию с опережением или с превышением плана. Гонки или соревнования, кто больше и быстрее, нет. Единственное, что могу подтвердить: к концу октября мы задание для Новосибирской области выполним. Но исходим из позиций, что частичная мобилизация действует до момента, пока действует указ президента.

При этом глава региона признает имевшие место ситуации, когда повестка вручалась тем, кому не должна была, например студентам или людям, не подходящим по медицинским показаниям.

— Мобилизация началась на основе устаревшей базы, — сообщает Травников. — Проделана работа по ее актуализации. Некоторые получали повестки для уточнения сведений или с пометкой «до особого распоряжения», чтобы исправить системную недоработку. Но прислали повестку — еще не призвали. Если в военкомате человека не видели несколько лет, откуда знать, какие заболевания у него накопились? На месте разберутся и направят на обследование. То же самое в отношении многодетных: в военкомате не знают, сколько у человека появилось детей. Нам удалось выстроить хорошую систему выявления и исправления таких ошибок.

В то же время в Новосибирской области, по словам губернатора, отмечается рост количества добровольцев, из которых сейчас формируется добровольческий батальон «Вега» под руководством первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панферова.

— Многие мужчины с хорошим военным опытом не хотят на фоне мобилизации отсиживаться дома, хотят служить, — говорит глава региона. — Поэтому на уровне Минобороны РФ принято решение о формировании добровольческого батальона от Новосибирской области. Мы его будем централизованно обеспечивать всем необходимым.

Напомним, что Андрей Панферов одним из первых из депутатского корпуса подал рапорт о добровольном участии в спецоперации.

Каждому мобилизованному — коробка с необходимым

За счет регионального бюджета для каждого мобилизованного военного закуплены комплекты с вещами первой необходимости — всего 13 наименований: спальные мешки, коврики, сиденья, посуда, теплая одежда, термобелье и так далее.

— Основное обеспечение должно идти по линии Министерства обороны, так это происходит, — говорит губернатор. — Мобилизованные, прибывшие в наше новосибирское училище, обеспечены обмундированием, обувью, оружием. Идет комплектование бронежилетами и шлемами. Тем не менее есть вещи, которые отсутствуют в нормативных документах, но они облегчают жизнь солдат в полевых условиях. Каждый мобилизованный перед отправкой в часть получит коробку от нашего региона.

Одновременно правительство области совместно с антимонопольной службой проводит работу по мониторингу цен на товары, приобретаемые для мобилизованных.

— Поставлена задача выяснить, на каком уровне есть рост цен, — сообщает Травников. — То ли наши магазины, то ли оптовики пользуются ситуацией. Чтобы системно решить вопрос — и появилось решение об обеспечении мобилизованных самым необходимым. За свои деньги мы покупаем по минимально возможным ценам — есть возможность выйти на производителей, на крупных поставщиков. А то, что спрос растет, то где-то это обосновано, а где-то общее беспокойство по поводу того, что в армии чего-то не хватает.

Напомним, на помощь мобилизованным в части обмундирования и оборудования закладываются и средства муниципального бюджета Новосибирска в сумме 10 млн рублей в текущем году, с возможным увеличением данной суммы. Закупки будут производиться по согласованию с Министерством обороны.

Меньше детей для отсрочки по мобилизации

Количество детей, в том числе внебрачных, как основание для предоставления отсрочки по мобилизации предполагается сократить с четверых до троих, а тех из них, кого уже мобилизовали, вернут домой.

— Несмотря на то, что какого-то нормативного акта еще не выпущено, все указания по линии минобороны даны в адрес военкомов, — поясняет губернатор. — Наши военкоматы аннулировали повестки в отношении людей, у кого трое детей, если это подтверждено документами. В отношении тех, кто уже находится на территории военного училища и полигона в Шилово, руководство училища уже начало готовить списки, чтобы этих людей вернуть домой.

С чем столкнется бизнес: каникулы и продление контрактов

На государственном уровне принят ряд решений в отношении бизнеса, что в большей степени касается средних и мелких предприятий, где каждый сотрудник на счету.

— Вчера было абсолютно новое решение на федеральном уровне по аренде федерального имущества, по уплате штрафов, пеней, коммунальных платежей за пользование этим имуществом, — сообщает губернатор. — Такие же рекомендации выданы регионам и муниципалитетам. В течение ближайшей недели примем аналогичное решение.

Еще одно новое решение затронет предприятия, работающие по госконтракту.

— У нас таких организаций много, — напоминает Травников. — Если предприятие перестает справляться с объемами и сроками госзаказа из-за того, что часть людей призвана по мобилизации, заказчику дано право не применять штрафные санкции, а просто продлить срок выполнения заказа.

Более крупных организаций, за исключением предприятий оборонного сектора, мобилизационные события масштабно не коснутся — переводить экономику на военные рельсы в настоящее время не планируется.

Напомним, что частичная мобилизация стартовала с указом президента России Владимира Путина в конце сентября. Мобилизационное задание по стране в целом — 300 тысяч военнослужащих. По данным на конец прошлой недели призваны 220 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о подготовке в области кадрового резерва для аграрного сектора на случай мобилизации.