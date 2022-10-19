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В области планируют массовые новогодние мероприятия, но без «излишеств»

  • 19/10/2022, 13:21
Автор:
новогодние праздники в Новосибирске
По крайней мере, ёлку на лобном месте на Новый год поставить разрешили.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную мобилизацией, на территории населённых пунктов Новосибирской области разрешат массовые мероприятия, посвящённые празднованию Нового года. Об этом глава региона Андрей Травников сообщил в ходе прямого эфира.

Что касается общегородских, обещепоселковых мероприятий, то всё-таки это наш общий праздник, говорит губернатор. Я бы не рекомендовал совершенно отказываться от каких-тио массовых мероприятий. Слышал, что в каких-то городах чуть ли от установки новогодней ели отказываются. Это перегибы. Для людей нужно сохранить праздник, но излишне шикарные элементы, типа фейерверка, можно сократить, от них можно отказаться. Какие-то рекомендации коллегам дадим.

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Стоит отметить, что среди населённых пунктов региона, наверное, в самом непростом положении перед новогодними гуляниями оказался областной центр. Напомним, что Новосибирск в текущем году получил звание «Новогодняя столица России», что априори предполагает какие-то «излишества», как минимум, в сравнении с остальными годами. В то же время, как сообщалось ранее, мэрией Новосибирска принято решение перенаправить бюджетные средства с новогодних статей на поддержку участников спецоперации в части приобретения обмундирования (10 млн) и социальную помощь членам их семей (15 млн.).

Приоритет мобилизационных расходов перед масштабными праздничными разделяют и в областном правительстве.

В той ситуации, когда мы должны сплотиться и направить ресурсы, силы и внимание на победу, на поддержку армии, мобилизованных ребят, правильно на чём-то сэкономить не самом обязательном, излишнем, отказаться от каких-то необоснованных трат и помочь тем, кто в это нуждается, говорит губернатор. В правительстве области общего мероприятия, корпоратива не будет. Мы, кстати, его и не проводили последние несколько лет из-за пандемии, поэтому уже привыкли к этому. Соберёмся в большом зале, поздравим друг друга, вручим награды тем, кого коллективы выдвинули на поощрение.

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал о пересмотре ранее запланированной праздничной программы.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : празднование Нового года новогодняя столица России новогодние праздники


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