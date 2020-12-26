Что ждёт туристский рынок в 2021 году?

Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий Туту.ру):

Как изменятся путешествия в 2021 году

Будут развиваться основные тренды, которые мы увидели в этом году. Во-первых, ощущение неопределённости привело к снижению глубины бронирования — люди стали планировать поездки в последний момент. Пока ситуация не вернётся к какой-то более или менее привычной норме, люди так и будут поступать. Но по мере восстановления объёма перевозок покупать заранее снова должно стать выгоднее, и люди к этому вернутся.

Во-вторых, произошло снижение мобильности вместе со снижением доходов. К сожалению, эта ситуация вряд ли изменится в следующем году.

И, в-третьих, люди начали более разнообразно путешествовать по России и открывать для себя страну. Думаю, что и в 2021 году локальный туризм будет одним из главных трендов. Если раньше россияне массово путешествовали по немногочисленным популярным курортам, то теперь слово «массовый» стало синонимом «небезопасный», и всё больше людей выбирают для отдыха менее известные уголки страны.

Прогнозировать, что будет в ближайшем будущем с международным туризмом пока сложно — это зависит от множества факторов и решений множества стран. Конечно, в итоге мир снова начнёт открываться, но не сразу и непросто — возможно, появятся новые правила и медицинские документы, необходимые для посещения стран, и, скорее всего, люди ещё долго будут настороженно относиться к вероятности чем-то заболеть в поездке. Поэтому привычные толпы в популярных туристических местах, вероятно, вернутся нескоро, и многие ещё долго будут носить в таких местах маски.

Кроме того, я предполагаю, что государства теперь будут острее реагировать на новости о появлении каких-то новых рисков пандемии. Если раньше новость, скажем, о появлении вируса Эболы представлялась большинству планеты локальной проблемой отдалённых регионов, то теперь все понимают, что возможны глобальные последствия, и решение «остановить транспортное сообщение» уже не выглядит как что-то невероятное, мы уже это проходили.

Когда восстановится туристическая отрасль?

Полное восстановление туристической отрасли, конечно же, займёт годы, но при этом какие-то сегменты и направления будут восстанавливаться и расти гораздо быстрее и могут стремительно обогнать докризисные показатели уже в ближайший год. Например, тот же локальный туризм по необычным местам.

Международные авиаперелёты будут восстанавливаться ещё очень долго. IATA прогнозирует, что мировой пассажиропоток вернётся к прежним значениям не раньше 2024 года, причём они ухудшили свой первоначальный прогноз. Так что сейчас самое время развивать внутренний туризм.

Также быстрее будет восстанавливаться онлайн-сегмент. Выходить из дома и ехать в оффлайн-кассу стало небезопасно. И в этом году все привыкли, что продукты лучше заказать с доставкой на дом, а билет купить в мобильном приложении.

Исчезнут ли маски в самолётах, или люди будут носить их теперь всегда?

Думаю, что шлейф от пандемии останется, какое-то время будет «мышечная память» и привычка, что в маске безопаснее. Будет ли через пять лет весь самолёт сидеть в масках? Наверное, нет. Но некоторая «мода» на ношение масок в общественных местах останется — например, в Китае многие так ходили ещё задолго до появления коронавируса.

Что будет с ценами на билеты?

Билеты на самолёты по России сейчас дешевле, чем год назад. По нашим данным, в среднем — на 15%. Причём по некоторым направлениям средний чек сократился на 30-40%. Это, с одной стороны хорошо, потому что люди даже в такой сложный период могут продолжать путешествовать, с другой — авиакомпании делают это не от хорошей жизни, а чтобы заполнить борта, и это не очень укрепляет их финансовое положение. И когда ситуация стабилизируется, билеты по России должны снова подорожать — раньше в среднем рост цен был на 6-7% в год.

Что касается перелётов за рубеж (там, где они остались), то средний чек в этом году подрос, в некоторые месяцы по ряду направлений рост был в два раза по сравнению с прошлым годом, но такая динамика вызвана исключительно той ситуацией, в которой мы все оказались. В годовой динамике средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья вырос на 6%, в Европу — на 9%. В 2021 году авиабилеты за рубеж, скорее всего, дешеветь не будут, и цены сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года. Если будут открыты только отдельные направления, то цены по ним могут продолжить расти. Но динамика зависит от конкретного направления, спроса на него и сезонности. Например, в Анталью по итогам года средний чек даже сократился — на 17%, хотя в августе — сентябре он был на 20% выше, чем в те же месяцы 2019 года.

Фото: баз- pixabay.com, автор- barbos2514, фото эксперта предоставлено пресс-службой