Традиции встречи Нового года разных народов в детских работах

Юные художники из детской изостудии «Зазеркалье» в заключительные дни 2020 года познакомят посетителей художественного музея с новогодними традициями России и Скандинавии, Европы и Латинской Америки, Австралии, США и даже Северного полюса, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного художественного музея (НГХМ).

Тема выставки 2020 года — «Новый год на разных языках». Студийцы приглашают истосковавшихся по путешествиям гостей художественного музея в предновогоднюю «кругосветку»: в своих работах художники от 4 до 16 лет рассказывают о том, какие традиции встречи Нового года существуют в разных уголках мира.

— Есть одна вещь, которая объединяет всех нас, — любовь к праздникам и путешествиям. Ведь и то, и другое — это маленькая надежда на чудо, которое просто непременно должно случиться хотя бы раз в жизни! — считает куратор выставки Наталия Дюндик. — Когда смотришь на художественные произведения, созданные детьми, понимаешь, почему воспоминания о детстве вызывают в нашей душе такую трепетную и щемящую ностальгию. Ведь в детстве, чтобы совершить путешествие или почувствовать сказочную атмосферу праздника, нужно совсем немного — хорошее настроение и холст с кисточкой, а всё остальное тебе подскажет фантазия. Именно так создаются чудесные новогодние выставки, которые изостудия «Зазеркалье» дарит каждый Новый год посетителям Новосибирского художественного музея.

Отмечается, что традиция представлять детские новогодние работы накануне всеми любимого праздника существует в музее уже почти 30 лет, и юные художники всегда удивляют организаторов и гостей своим необычным взглядом и творческим подходом. Их интересуют живопись, графика, витраж, мозаика, батик, коллаж, скульптура, дизайн и другие техники и направления. Каждый новогодний проект изостудии «Зазеркалье» — это настоящая феерия, которая способна создать настоящее новогоднее настроение даже у очень серьёзных и скептически настроенных взрослых.

— Создавая новогодние экспозиции, мы всегда стараемся помимо праздничного пожелания добра, мира и хорошего настроения донести до гостей выставки какие-то неочевидные, но очень важные мысли, — отмечает Наталия Дюндик. — Сегодня мы все вынуждены жить в совершенно новом мире, полном ограничений. Однако, когда видишь, как дети верят в чудо, как искренне они ждут праздника и стремятся поделиться этим настроением с нами, уставшими взрослыми, становится понятно — скоро на всех континентах прозвучит праздничное пожелание «С Новым годом!», а это значит, всё будет хорошо!

Выставка «Новый год на разных языках» проходит на первом этаже постоянной экспозиции НГХМ (вход со стороны Красного проспекта, 5). Посетить ее можно в предновогодние дни или после каникул. В праздники будут работать выставочные залы со стороны Свердлова, 10.

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Фото предоставлено пресс-службой НГХМ