Синоптики предупредили о понижении температуры воздуха до -40 градусов

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 26 по 27 декабря на территории города Новосибирска ожидается понижение температуры воздуха до 40°С, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

26 декабря: температура ночью -35..-37°С, в пригороде до -42°С, днем -34..-36°С, ветер 2-7 м/с. Без осадков, изморозь, на дорогах – гололедица.

27 декабря: температура ночью -37..-39°С, в пригороде до -43°С, днем -35..-37°С, ветер 1-6 м/с. Без осадков.

28 декабря: температура ночью -36..-38°С, местами до -41°С, днем -23..-25°С, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Без осадков.

Фото: pixabay.com, автор- Sibusky