«Чтобы Дима сам мог ходить»

— Дима родился раньше срока, у него произошло кровоизлияние в головном мозге. Его сразу положили в реанимацию, потом два месяца выхаживали в перинатальном центре. Домой выписали под наблюдение педиатра, невролога, окулиста и ортопеда. До полутора лет несколько раз мы лежали в больнице из-за осложнений: у сына падал гемоглобин, был приступ с остановкой дыхания, — рассказывает мама Димы Любовь Гурская.

В апреле мальчику сделали операцию на суставах ног, после нее он стал стоять без опоры, научился делать несколько самостоятельных шагов.

— Врачи говорят, что у Димы есть все шансы ходить самостоятельно. Сын очень общительный, хорошо разговаривает, знает буквы и цифры, читает по слогам, запоминает стихи, мечтает играть в хоккей и заниматься карате. Сейчас лечение надо продолжать, но стоит оно очень дорого, — говорит Любовь Гурская.

Как поясняет невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова, после операции на ногах мальчик нуждается в проведении восстановительного лечения. Цель лечения — закрепить результаты операции и научить ребенка увереннее ходить.

Для реабилитации необходимо 133570 рублей, собрано 3250.

Фото из архива семьи