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В «РЭС» выявили почти 2000 случаев неучтенного потребления электроэнергии

В денежном эквиваленте стоимость похищенной энергии составила около 90 млн. рублей.
  • 15/08/2019, 18:13
В «РЭС» выявили почти 2000 случаев неучтенного потребления электроэнергии

За первое полугодие 2019 года на территории региона сотрудники АО «РЭС» проверили около 500 тысяч потребителей электрической энергии, как физических так и юридических лиц. В ходе рейдов были осмотрены приборы учета, и сняты контрольные показания у 407 554 бытовых потребителей (физических лиц) и более чем у 92 тысяч небытовых потребителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). За 6 месяцев 2019 года составлено 1 993 акта о неучтенном (безучетном и бездоговорном) потреблении электроэнергии, общим объемом потребления порядка 25,27 млн. кВт/ч, что в денежном эквиваленте составило около 90 млн. рублей, сообщила пресс-служба компании.

В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. За первое полугодие     проведено 68 мероприятий по привлечению нарушителей к ответственности за неучтенное пользование электроэнергией.

— Недобросовестные потребители стараются уйти от исполнения обязательств по оплате за используемую электроэнергию путем вмешательства в работу и нарушения целостности приборов учета и пломб, незаконного (самовольного) подключения к чужим объектам и электрическим сетям при отсутствии надлежащего технологического присоединения, а также иными способами, — констатируют в компании.

Также наряду с проверочными мероприятиями специалисты «РЭС» ведут среди потребителей, как физических, так и юридических лиц,  планомерную работу по пресечению воздействия на приборы учёта магнитным полем. На сегодняшний день по всей территории города и области на приборы учёта уже установлено 495 535 антимагнитных пломб, что позволило охватить практически 100% приборов учета потребителей области.

В компании напоминают, что уровень потерь электроэнергии оказывает непосредственное влияние на надежность функционирования всего электросетевого комплекса и бесперебойность электроснабжения потребителей региона. Именно поэтому одним из основных направлений деятельности АО «РЭС» является выполнение мероприятий, долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии. Реализация комплекса мероприятий по пресечению недобросовестного потребления электроэнергии позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение на территории всей Новосибирской области.

Инфографика предоставлена пресс-службой АО «РЭС»

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