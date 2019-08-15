Высокотехнологичную медпомощь в регионе оказывает 21 организация

Количество медицинских организаций, оказывающих ВМП на территории Новосибирской области, увеличилось с 11 в 2013 году до 21 в 2018 году. При этом высокотехнологическая помощь организуется не только в федеральных центрах, но и в региональных больницах, а также в коммерческих клиниках. 96-97% от общего объема оказания необходимой ВМП жители региона получают на территории Новосибирской области. Кроме того, разветвленная сеть новосибирских клиник, оказывающих данную помощь, позволяет пользоваться медицинскими услугами и жителям других регионов.

— На территории Новосибирской области в рамках ВМП проводятся операции на открытом сердце, организуется лечение наследственных и системных заболеваний, лейкозов, тяжелых форм эндокринной патологии, а также хирургические вмешательства высокой степени сложности, трансплантация органов и тканей, — перечислила на пресс-конференции в Интерфакс заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

29948 При этом клиники используют ресурсоемкие малоинвазивные методы лечения. По словам главного врача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, оперативные вмешательства проводятся в современных операционных с применением микрохирургической техники, интраоперационного рентгеновского контроля, интраоперационной системы навигации и микрохирургической техники, что обеспечивает увеличение точности и уменьшение травматичности хирургических вмешательств.

Жителям Новосибирской области оказывается ВМП по следующим профилям: «сердечно-сосудистая хирургия» — ежегодно 32% от общего объема оказания ВМП, «офтальмология» — 15%, «травматология и ортопедия» — 15%, «нейрохирургия» — 12%, «онкология» — 10%.

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