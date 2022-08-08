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Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

  • 08/08/2022, 10:42
Видеосервис Wink представляет цифровые премьеры августа.

новости бизнесаВ новой коллекции зрители найдут все, что сделает последний летний месяц запоминающимся: детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звездный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций).

Начать можно с остросюжетного сериала. Действие криминальной драмы «Игра с огнем» (18+) переносит зрителя в 1979 год. Чтобы спасти своего ребенка от редкой болезни, Михаилу предстоит заработать миллион долларов США и сбежать с сыном за границу. Все эпизоды 12-серийного фильма из линейки Wink Originals будут доступны зрителям с 9 августа.

Чтобы снять стресс после разборок, Wink предлагает посмотреть комедию «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли. Ее героиня — скромная девушка Таня Бабанина — живет в Подмосковье, печет соблазнительные булки и, конечно, мечтает о сладкой семейной жизни. Подробности Wink покажет 12 августа.

Список зарубежных премьер открывает индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревет революция» (12+), один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов в истории кино Индии. Любителям очень страшного кино пощекочет нервы новый фильм классика жанра Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Зрители смогут посмотреть этот фильм эксклюзивно в Wink с 21 августа.

Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» (16+) далек от эпического пафоса. Режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур можно назвать тройным байопиком. Рассказывая в первую очередь о своей матери, актрисе Джейн Биркин, Шарлотта раскрывается сама и показывает грани личности отца, поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. В Wink картина доступна с 18 августа.

И все-таки август — это каникулы, а значит, среди новинок Wink есть и мультфильм. Хотя «Забытое чудо» (6+) будет интересно не только детской аудитории. По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать ее сокровища. Мультфильм можно посмотреть в Wink с 19 августа.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цифровизация телеком Ростелеком Wink


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