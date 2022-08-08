В Новосибирске сгорел двухэтажный ресторан Shalet

7 августа в 22:23 пожарно-спасательные подразделения выехали в Заельцовский район на пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Горел ресторан Shalet. Пожарные приехали на место происшествия через десять минут — 22:33. На тот момент из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек персонала. По оперативным данным, посетителей внутри помещения не было. Информации о пострадавших не поступало.

На тушение пожара было привлечено 52 человека и 17 единиц техники. Локализовать возгорание удалось за 50 минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, предварительная площадь пожара составляет 630 квадратных метров.