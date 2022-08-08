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Даниил Уткин стал лучшим игроком месяца в РПЛ

  • 08/08/2022, 10:55
Даниил Уткин стал лучшим игроком месяца в РПЛ
За 22-летнего хавбека «Ростова» проголосовали эксперты канала «Матч Премьер» и РПЛ.

Полузащитник «Ростова» был признан лучшим игроком июля РПЛ. Уткин победил в номинации благодаря голосам экспертов. При этом болельщики свои голоса отдали форварду «Спартака» Квинси Промесу. 

В прошлом месяце Уткин отдал три результативные передачи и забил один мяч в трех матчах чемпионата. 

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В состав «Ростова» Уткин перешел 16 июня. Хавбек заключил соглашение с ФК сроком на четыре года.

Ранее Даниил играл в аренде за грозненский «Ахмат», после чего вернулся в состав «Краснодара». В прошлом сезоне игрок забил девять голов и сделал три ассиста, участвовал в 28 матчах РПЛ.

Выбор экспертов прокомментировал российский тренер Сергей Балахнин. В интервью с корреспондентом «РБ» он отметил, что Уткин вполне заслуженно стал лучшим игроком РПЛ в июле. Эксперт считает, что Даниил был лидером команды. 

В то же время бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой не согласен с результатами голосования. Он считает, что нельзя давать такой приз за навесы со штрафного. Другое дело, если бы Уткин забил три или четыре мяча.

Мостовой  закончил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал в составе «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса».

Фото: bookmaker-ratings.ru

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : футбол матч премьер


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