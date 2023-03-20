Чуть больше 40% партнеров «Мария-Ра» — местные производители

Компания «Мария-Ра» подвела основные итоги своей деятельности за 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании. Всего за это время ритейлер открыл порядка 1279 магазинов в 268 населенных пунктах, расположенных в 5-и регионах присутствия сети.

Сегодня сеть компании состоит из:

408 магазинов в Алтайском крае

415 магазинов в Кемеровской области

298 магазинов в Новосибирской области

125 магазинов в Томской области

33 магазина в Республике Алтай

1,1 млн человек совершают покупки в магазинах сети ежедневно. 17 500 сотрудников работают в розничной сети. 900 поставщиков являются партнерами компании, 42% из них – местные производители. Многие сотрудничают с компанией более 10 лет, несколько производителей поставляют свою продукцию с открытия первого магазина – в течение 30 лет.

За 10 последних лет товарооборот вырос на 74,9 млрд рублей и в 2022 году составил 115,7 млрд рублей. 12,28 млрд рублей было уплачено налогов по итогу 2022 года. Всего за 30 лет деятельности компании уплачено налогов на сумму более 100 млрд рублей. Более 1 млрд рублей затрачено компанией на социальные проекты в течение 30 лет.

«Мария-Ра» — российская сеть розничных магазинов. Штаб-квартира находится в Барнауле. Первый магазин «Мария-Ра» был открыт в Барнауле в марте 1993 года на улице Советской, 3. В начале 2000 года фирма насчитывала уже 20 магазинов в городе и пригороде Барнаула. Первый магазин самообслуживания открывается фирмой в феврале 2002 года. В дальнейшем «Мария-Ра» открывает только магазины самообслуживания, основной формат которых — «магазин у дома».

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