Транспортная прокуратура внесла представление гендиректору авиакомпании «Сибирь»

Новосибирская транспортная прокуратура по результатам проведенного приема граждан проверила соблюдение авиакомпанией «Сибирь» (S7 Airlines) требований законодательства о защите прав пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— В феврале 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина авиакомпания в отсутствие законных оснований отказала в одностороннем порядке 12 гражданам в авиаперевозке по маршруту Новосибирск-Душанбе ввиду отсутствия свободных мест на борту воздушного судна, — говорится в сообщении.

Поэтому транспортной прокуратурой генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно (ч. 2 ст.14.4 КоАП РФ).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

S7 Group — крупнейший частный авиационный холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проведет проверку в связи задержкой авиарейсов в Сочи.