361 общественное пространство и 1155 дворов благоустроены в Новосибирской области за пятилетку

— 2023-й год должен стать для региона годом новых подходов, чтобы все задачи, поставленные президентом, были решены нами качественно и своевременно. Это касается, в том числе, и наших подходов к благоустройству территорий, — подчеркнул губернатор области Андрей Травников. — Федеральные проекты сегодня играют ключевую роль в выравнивании качества жизни между областным центром, малыми городами и сёлами. В районных центрах строятся современные системы водоочистки и новые водозаборы, каждый год благоустраивается почти 200 объектов – дворов, парков и скверов, планово расселяется аварийное жилье. Объёмы работ за последние 5 лет выросли кратно, — отметил председатель Общественного совета при МинЖКХ региона Александр Обрывко.

До старта проекта в регионе благоустраивалось в год 5-6 объектов, но в период с 2017-18 годов их количество увеличилось многократно. В общей сложности за 6 лет преобразилось 361 общественное пространство. Благоустроены 1155 придомовых территорий. В Новосибирске преобразились и получили новую жизнь Михайловская набережная, Заельцовский парк, появился Дисперстный парк в Кировском районе. Завершён масштабный проект по созданию нового парка у Ледовой арены.

Комфортное проживание в городах и сёлах невозможно без ликвидации аварийного жилищного фонда. Новосибирская область реализует федеральной проект в ускоренном режиме. В период 2020-2022 гг. в регионе планировалось расселить 4 тысячи 430 человек из аварийного жилищного фонда площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. Сейчас фактически расселено более 5 с половиной тысяч жителей – это 124% от плана. В 2023 году должно быть завершено расселение всего жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Своевременно завершив реализацию этого федерального проекта, в следующем году Новосибирская область включится в новую программу – по расселению фонда, признанного аварийным уже с 2017 по 2021 год включительно – а это 428 многоквартирных домов.

Инвестиционные программы сетевых организаций нашего региона, в первую очередь, АО РЭС, обеспечили создание новых свободных мощностей на центрах питания. В результате, на 760 МВт увеличился резерв свободной мощности. Сегодня 303 подстанции – 93% от всего количества – являются открытыми для заявителей, из них 159 были раскрыты только за последние три года. Это позволило обеспечить доступ как бытовым потребителям на территориях, так и создать условия для реализации масштабных проектов.

Фото с сайта правительства НСО