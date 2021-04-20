Чья спецтехника проломила асфальт на дороге под Новосибирском?

На минувшей неделе на автодороге К-28 в Искитимском районе многотонный автомобиль MAN, груженный спецтехникой, продавил асфальт и увяз в нем. По сообщению пресс-службы ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД), ЧП произошло на трассе, соединяющей села Гусельниково и Легостаево. Трал выехал на дорогу, несмотря на то, что 15 апреля на объекте были установлены предупреждающие знаки о наличии дефектов. В ТУАДе сообщили, что предварительный ущерб оценивается в 500 тысяч рублей, но после детального анализа объекта сумма может быть скорректирована. Кто виноват в разрушении дороги — в пресс-службе ГКУ не уточнили, отметив, что не располагают этой информацией. В пресс-службе ГИБДД заявили, что этих данных у них нет.

В комментариях к видео происшествия в интернете местные жители отмечают, что по автодороге ночью часто ездит тяжелая спецтехника. Как утверждает, один из подписчиков новосибирского сообщества АСТ-54 в соцсети «Вконтакте», данная техника относится к группе «Сибантрацит».

В ответ на запрос Infopro54, в пресс-службе группы «Сибантрацит» пояснили, что трал, повредивший дорожное полотно на отрезке автодороги Гусельниково–Легостаево, принадлежит ТК «Регион 42» — субподрядной организации одного из подрядчиков ООО «Разрез Восточный» (входит в группу «Сибантрацит»).

— Перевозка техники осуществлялась не в рамках производственной деятельности разреза, ТК «Регион 42» по собственной инициативе перевозил технику в Кузбасс, — подчеркивают в компании. — Установлено, что техника перевозилась с рядом нарушений, в частности с превышением допустимых нормативов по массе и осевым нагрузкам.

В пресс-службе также пояснили, что компания «Разрез Восточный» организует ремонт дороги за счет подрядной и субподрядной организаций. Косметический ремонт начнется 20 апреля, а капитальный — в ближайшее время.

В пресс-службе ТУАДа также рассказали, что работы по восстановлению дорожного полотна на объекте начнутся в ближайшее время. В пресс-службе ГКУ отметили, что в весенний период подобные прецеденты с разрушением дорог в зоне ведения ТУАДа встречаются часто, но ущерб такого масштаба нанесен впервые.

Сегодня прокуратура Новосибирской области сообщила, что проверит исполнение ГКУ ТАУД и организацией, осуществляющей перевозку, требований законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.