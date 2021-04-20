«Дальневосточный гектар» распространится на Арктику

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект (№ 1153945-7) о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Арктику. Документом, в том числе, предусматривается предоставление второго дальневосточного гектара гражданам, освоившим первый льготный участок.

— Законопроект направлен на совершенствование порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе «Дальневосточный гектар», — говорится в пояснительной записке.

В соответствии с документом, земельные участки будут предоставляться по упрощенной программе с целью строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства или другой хозяйственной деятельности. При этом с учетом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны законопроектом предусматривается механизм, отличающийся от действующего на Дальнем Востоке: граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях.

Проект планируется реализовать в два этапа: на первом (продолжительностью шесть месяцев) — подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка смогут только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ; на втором этапе — любой гражданин России, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность получения гражданином, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему земельный участок, получить дополнительный участок площадью, не превышающей одного гектара.

— Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком, а по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование, при отсутствии оснований для отказа, земельный участок предоставляется этому гражданину в аренду или в собственность, — говорится в пояснительной записке.

В правительстве ожидают, что реализация проекта поспособствует социально-экономическому развитию Арктической зоны и повышению качества жизни и защищенности населения на этой территории.

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» заработала в 2016 году.