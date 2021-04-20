Первые поликлиники прошли госэкспертизу в рамках проекта ГЧП в Новосибирске

ООО «Седьмая концессионная компания» (частный партнёр, входит в Группу «ВИС») получила положительное заключение Государственной экспертизы Новосибирской области по проектной документации поликлиник № 2, 7, 22 и 27. Это четыре из семи объектов, которые будут построены в столице Сибири в рамках проекта государственно-частного партнёрства Группы «ВИС».

На сегодняшний день на земельных участках, отведённых под строительство, завершены работы по расчистке территории от строительного и коммунального мусора, установлены ограждения стройплощадок.

— Следующий этап – получение разрешений на строительство и начало работ нулевого цикла. Первые четыре поликлиники расположатся на ул. Пролетарская, Ереванская, Татьяны Снежиной и Виктора Уса. Их мощность составит от 658 до 967 посещений в сутки, — сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Подача на экспертизу ещё трёх поликлиник запланирована во втором квартале 2021 года. — Каждое учреждение создаётся по индивидуальному дизайн-проекту и проходит госэкспертизу отдельно. Это сделано для ускорения темпов реализации социально значимого проекта и позволит приступить к строительству объектов по мере получения разрешительных документов, — пояснили в пресс-службе.

По всем учреждениям частный партнёр провёл консультации с главными врачами для уточнения актуальных потребностей в функциональных помещениях и их комплектации оборудованием. Во все проекты также заложены резервы для наращивания мощности приёма с учётом роста населения в прилегающих микрорайонах. Дополнительно частный партнёр взял на себя расходы по присоединению всех объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, что не было заложено в соглашении о ГЧП.

Поликлиники будут построены в наиболее активно развивающихся жилых массивах города, а также там, где действующие медицинские учреждения находятся в аварийном состоянии.

Это первый проект государственно-частного партнёрства в России, структурированный в рамках федерального закона о ГЧП №224-ФЗ. Публичным партнёром проекта выступает Министерство здравоохранения области.