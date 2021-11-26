«Чёрная пятница» — 2021

Практически каждый год «уникальные предложения» и «финальные скидки» объявляются ещё за неделю до официального старта распродаж, сообщает Лайф.ру. Но большинство россиян к «экстремальной скупке» приступают именно в ту самую пятницу.

Так, когда же сэкономить на распродаже удастся, а когда нет.

Если размер реальной скидки на товар, приобретённый в период распродаж, составляет 10–20%, то в нынешних реалиях это очень хорошее предложение. А к более высоким цифрам стоит относиться с настороженностью, — считает маркетолог Ирина Долженкова. — Более половины товаров, представленных в современных магазинах, не могут быть реализованы со скидкой даже в 15%, ведь это ставит бизнес их продавцов на грань рентабельности. Поэтому некоторые не слишком ответственные желающие что-то реализовать в потоке «чёрной пятницы» занимаются исключительно трансляцией рекламных слоганов в надежде, что в период ажиотажа всё равно купят.

Дефицит

В период «чёрной пятницы» нередки слоганы: «Только один день», «Только 50 вещей на распродаже», «Только на товар синего цвета» и т.д. — всё это приём для подчёркивания, что предложение ограничено. Но стоит задуматься, а почему. Ведь очевидно, что кофточка, которая продаётся в пятницу, не скоропортящийся продукт, она может продаваться и в субботу, и в воскресенье, и вообще до тех пор, пока её не купят. Если, конечно, хозяин магазина не меняет товар в соответствии с сезоном, например осенние модели на зимние. А это значит, что если кофточку продают только один день, то тут что-то не так — либо со слоганом, либо с самим товаром.

«Попробуй посчитай»

Большинство крупных торговых компаний если устанавливают при распродаже скидки, то делают это либо в процентах от цены (сегодня на все товары минус 10%), либо в рублях (сегодня на все товары минус 100 рублей). Но «мастера» торгового маркетинга придумали другой ход. Например, один магазин за покупку телевизора за 59 999 рублей и умной приставки за 4999 даёт скидку в 3150 рублей; второй магазин за такой же набор товаров — скидку 5% от стоимости покупки, третий — 50 рублей за каждую потраченную тысячу. Покупателей будет больше интересовать предложение того магазина, где им проще посчитать. А то, что предложения первого и третьего магазина одинаковые, а второго — всё же чуть выгоднее, сообразят немногие. И поэтому большинство, скорее всего, приобретёт товары в первом магазине.

«Игра с весом и количеством»

Некоторые покупатели в период распродаж, увидев знакомую упаковку по более низкой цене, торопятся взять сразу несколько. И только дома приходит осознание, что в «скидочной» банке может быть на 50 граммов кофе меньше. При этом внешне банка может быть такой же, как и купленная за месяц до той, что приобретена «со скидкой». Но вот оказия — стекло банки толще и дно выпуклое внутрь. А на этикетке честно указано 200 граммов вместо 250.

«Хитрый ценник»

Ценники для «чёрной пятницы» магазины, как правило, готовят заранее. И нередко они кардинально отличаются от тех, что использует этот же магазин в обычные дни, — другая форма, цвет, размер. И информация на самом ценнике тоже отличается, например, крупно написана цена ниже, чем обычная, процентов на 15–20. Однако на кассе выясняется, что действует эта цена только при покупке трёх штук или при оплате по скидочной карте. И это условие или вовсе не пишут на самом ценнике, ограничиваясь фразой «Данные о товаре по акции можно узнать у кассира», либо пишут мелким шрифтом.

«Возврату не подлежит»

Бывают случаи, что продавцы магазинов заявляют, что, мол, вещи с распродажи возврату не подлежат. Хотя закон говорит об обратном. Однако надо иметь в виду, что любые товары, приобретённые как по акции, так и в обычный день, вернуть в магазин можно, но только если они не входят в перечень не подлежащих возврату и обмену (нижнее бельё, личные вещи, косметика, лекарства и некоторые другие товары, полный перечень указан в постановлении Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020). То есть большинство товаров, если они не были в употреблении, можно вернуть в течение 14 дней (статья 25 закона «О защите прав потребителей»). Если продавец возврат оформлять не хочет, требуйте письменный отказ и обращайтесь в Роспотребнадзор по месту жительства.

О чём не стоит забывать в период распродаж

Во-первых, нет ничего зазорного, чтобы покупать что-то строго по списку, так вы будете более чётко представлять, что для вас в приоритете, а что нет.

Во-вторых, в каждом телефоне есть калькулятор. И в дни распродаж он очень может пригодиться, особенно если не лениться и подсчитывать реальную выгоду от витиеватых маркетинговых предложений, рассчитанных на импульсивных людей, не желающих разбираться в деталях.

В-третьих, при любой покупке на распродаже стоит задаться вопросом, как часто я будут пользоваться этой вещью. Если однозначного ответа нет, то от такой покупки лучше воздержаться.