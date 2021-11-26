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Рынок мяса «потряхивает»

  • 26/11/2021, 12:00
Автор:
Новости Новосибирска
Причины роста цен участники рынка комментируют по-разному.

Цена на пике

— Если говорить об отпускных ценах на свинину в живом весе, то они достаточно стабильны в течение 2021 года, хотя на себестоимость его производства в текущем году повлияла цена на зерно, которое к осени существенно подорожало. Но, безусловно, конечную цену формируют предприятия переработки и ритейл, — прокомментировал Infopro54 ситуацию на мясном рынке региона директор новосибирского свинокоплекса компании «Сибагро» («Кудряшовское» — Ред.) Владимир Гавриленко.

По его наблюдению, в 2021 году произошел сильный рост цен на мясо в рознице, в первой половине октября они достигли своего пикового значения. В основном эта динамика прослеживалась в европейских регионах России. В Новосибирске ситуация была более спокойной.

Судя по данным Новосибирскстата, в октябре 2021-го свинина бескостная в среднем продавалась в магазинах региона по цене 401 рублей за кг, годом ранее она стоила 375 рублей. В некоторых сетевых магазинах Новосибирска за 1 кг свинины просили около 500 рублей. Свинина на кости в октябре стоила 319 рублей (в октябре 2020-го — 286 рублей), но цена поднималась и до 400 рублей.

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Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйство Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников также отметил рост цен на мясо.

— У КФХ мяса все меньше. А если уж промышленные мясокомбинаты говорят о росте цен, то у фермеров он тем более есть. А как вы хотите, малым хозяйствам тоже как-то нужно выживать, — говорит собеседник редакции.

Представитель одного из работающих на рынке ритейлеров на условиях анонимности сообщил корреспонденту Infopro54, что резкий рост цен на мясо действительно был.

— Поставщики заявили нам изменение договорных цен, и мы были вынуждены его принять. Напомню, наценку на этот продукт контролирует Минпромторг, оно блюдет наши действия, — отметил собеседник редакции. — В среднем мясо подорожало на 20-30%.

Основатель New Mexico grand café и ресторана «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау на своей странице в соцсети Facebook отметил, что цены на птицу выросли на 45%, на говядину — на 25%.

По данным Новосибирскстата, в октябре 2021 года говядина бескостная стоила в среднем 528 рублей за кг (в 2020 году — 493 рубля), говядина на кости — 395 рублей (353 рубля), курица — 184 рубля (144 рубля), баранина (кроме бескостного мяса) — 460 рублей (401 рубль), мясо индейки — 399 рублей (354,8 рубля). Однако, к примеру, в «Ленте» цена на индейку доходила до 500 рублей за 1 кг.

С чем связано?

Владимир Гавриленко объясняет эту динамику несколькими факторами:

— Наблюдается напряженая ситуация, связанная с АЧС (африканская чума свиней). Заболевание стало затрагивать крупные предприятия, что ведет к снижению предложения.

По данным Россельхознадзора, в этом году вспышки АЧС были зарегистрированы в Ханты-Мансийске, Челябинской области, Пермском крае, во многих регионах Центрального и Поволжского федеральных округов, на Дальнем Востоке — всего 76, из них 48 — среди домашних свиней. В понедельник, 22 ноября, Управление Россельхознадзора в Красноярском крае сообщило, что в пробах, взятых на двух предприятиях региона, выявлен ДНК вируса АЧС. Продукция была поставлена ООО «ДБК», расположенном в Московской области.

Эпизоотическая обстановка с птичьим гриппом тоже влияет на предложение (подорожала курица, ее стало меньше), стимулируя спрос на другие виды мяса — в данном случае на свинину.

По данным Россельхознадзора, на 22 ноября в России зарегистрированы 57 вспышек птичьего гриппа, из них 45 — у птицы сельхозназначения, том числе на птицефабриках в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Тюмени.

— Основной риск возникновения АЧС — в западной части России, — отмечал Владимир Гавриленко на пресс-конференции в ТАСС на минувшей неделе. — Предприятия из западных регионов реализовали зараженную продукцию по всей России, а потом в виде пищевых отходов она поступала в личные подсобные хозяйства. Хорошо, что быстро выявили эти случаи и быстро купировали ситуацию — АЧС не разошлась на крупные свиноводческие комплексы. Именно поэтому мы стараемся мясо максимально производить у себя в регионе, чтобы оградить сибирский блок и ограничить поступление продукции из других областей.

Напомним, сегодня «Сибагро» («Кудряшевское») закрывает 93% потребности новосибирской области в свинине — с запуском третьей очереди предприятие будет производить 95 тысяч тонн мяса в год. По словам Гавриленко, развитие свиноводческого комплекса замкнутого цикла на территории региона позволяет обеспечивать не только биологическую, но и продовольственную безопасность территории.

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На цены оказывает влияние и сокращение предложения. В Новосибирске весной 2021 года закрылась «Коченевская птицефабрика», летом местные СМИ писали о массовом море птицы на птицефабрике под Бердском. Впрочем, собственник фабрики эту информацию отрицал.

— По моим наблюдениям, рост цен связан с дефицитом — мяса на всех не хватает, поэтому оно дорожает. Больше всего эта динамика была заметна на примере мяса птицы и говядине, — отметил представитель ритейлера, работающего в Новосибирске, в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин пояснил, что холдинг пока не оказывает влияния на ситуацию на мясном рынке региона, так как первая мясная ферма проекта начала работать только в сентябре 2021 года. Поставки говядины ГК «Горкунов» планирует начать в 2022 году. Пока, по его словам, этим видом мяса прилавки области обеспечивают инорегиональные производители, а также местные КФХ и ЛПХ.

Алексей Сальников связывает рост цен на мясо с общей инфляцией.

— Фураж, зернокорма, стройматериалы для хозяйства, запчасти и т. д. выросли в цене, а за ними этот рост проиграло мясо. Если не повышать цены, если фермер не может ничего купить от продажи мяса, то для чего выращивать КРС, птицу, свиней? Это вполне прогнозируемая динамика, — говорит он.

Отскок есть. Надолго?

Впрочем, Владимир Гавриленко отметил, что к концу октября розничные цены на курицу и свинину в целом по рынку РФ начали снижаться. Насколько — он не уточнил. Данные за ноябрь на сайте Новосибирскстата пока не указаны.

— Что касается «Сибагро»: предприятия компании находятся в разных регионах, каждое работает со своими контрагентами через электронные торги. Клиенты-покупатели торгуются между собой за нашу продукцию, в результате чего на нее формируется конечная цена. На этот процесс мы не влияем, — поясняет Гавриленко. — В целом дать прогноз по дальнейшей динамике цен сложно — ситуация на рынке меняется очень быстро.

Представитель ритейла отнесся к информации о снижении цен на мясо скептически.

—  Я такой динамики не вижу. У нас в принципе цены вниз сейчас не откатываются, — заявил он.

Сказалось на колбасе

Напомним, в октябре федеральные СМИ сообщали, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября-начала ноябряПроизводители объясняли это подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и т. д. Судя по данным Новосибирскстата, сосиски и сардельки в магазинах региона в октябре 2021 года (по сравнению с октябрем 2020-го) подорожали на 32 рубля за 1 кг, колбаса полукопченая — на 31 рубль, колбаса сырокопченая — на 102 рубля, мясокопчености — на 69 рублей, кулинарные изделия из птицы — на 55 рублей, колбаса вареная — на 42 рубля, говядина тушеная — на 15 рублей за 350 г, консервы мясные для детского питания — на 74 рубля за 1 кг.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, на 1 сентября 2021 года в сельскохозяйственных организациях региона содержались 24,3 тысячи коров мясного направления, 429,6 тысячи свиней, 8,5 тысячи коз и овец, 8,1 млн голов птицы.

Фото: pexels.com автор: Mark Stebnicki

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : цены мясо инфляция бизнес


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