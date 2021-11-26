Оппозиционная коалиция продолжает работать

Коалиция оппозиционных депутатов горсовета «Новосибирск 2020» продолжает работу, несмотря на то, что один из ее лидеров — Сергей Бойко после командировки за пределы России остается с семьей жить за границей. Об этом говорится в ее заявлении, выложенном в группе коалиции в соцсети.

— Не переживайте! Коалиция продолжает работу в обычном режиме. В эфире 1 декабря Сергей расскажет про судьбу своего мандата и планы на будущее, — говорится в сообщении.

Более детально о перспективах коалиции сообщает еще один депутат — Антон Картавин.

— Сергей остается депутатом (горсовета Новосибирска), его помощники продолжат вести прием каждый вторник, работать на округе, на комиссиях и на сессии, — пишет Картавин. — Остальные наши депутаты тоже никуда не исчезают, прямо сейчас мы ведем успешную кампанию по поправкам в городской бюджет.

Обращают на себя внимание несколько моментов. Первое: как долго Сергей Бойко сможет оставаться в статусе депутата, проживая за границей? Как следует из п.1 ст.31 Устава Новосибирска, выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место жительство является одним из оснований для досрочного прекращения полномочий депутата горсовета. Согласно данному пункту, после того как будут соблюдены все бюрократические процедуры по аннулированию мандата Сергея Бойко, горизбирком должен будет объявить досрочные выборы на территории его округа.

Второй момент: сохранит ли коалиция сплоченность рядов? Напомним, что, во-первых, один из первых заявивших о ее создании депутат горсовета и лидер «Гражданского патруля» Ростислав Антонов, вскоре «откололся» — еще на этапе избирательной кампании. Впоследствии он вошел во фракцию ЛДПР, которую вскоре тоже покинул. Действующая депутат от коалиции Светлана Каверзина, как она сама рассказывает, обдумывает предложение партии «Новые люди» о том, чтобы вступить в ее ряды.

— Два месяца после выборов в Госдуму, — сообщает Каверзина. — Продолжаю следить за партией «Новые люди», за которых на выборах проголосовала. Ну как следить… Не скрою — получила от них предложение о вступлении в партию. Договорились, что через полгода вернемся к этому разговору.

В настоящий момент, помимо Сергея Бойко, коалицию в горсовете Новосибирска представляют еще трое депутатов: уже упомянутые Светлана Каверзина (Советский район) и Антон Картавин (Ленинский), а также Хельга Пирогова (Октябрьский).