Cибирский рынок ноутбуков в 2018 году вырос на 20%

По данным Связной | Евросеть всего в Сибири было продано 369 тыс. ноутбуков на сумму 11,7 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рост рынка в штуках составил 9%, в денежном выражении – 20%. Средняя стоимость лэптопа также выросла на 10% и составила 31 800 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

— После спада, который имел место в 2017 году, рынок ноутбуков показал приличный рост как в нашем регионе, так и в целом по России. Это связано прежде всего с эффектом отложенного спроса: модели, купленные несколько лет назад, начали устаревать как раз в 2018 году, и покупатели сделали необходимый апгрейд. Кроме того, на общий тренд повлияла категория игровых ноутбуков, которая растет гораздо сильнее рынка и продолжит выступать драйвером продаж в 2019 году, — отмечает директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Отмечается, что лидерами рынка в Сибири в натуральном выражении стали ASUS с долей 23,3%, Lenovo, доля которого в штуках – 22%, Hewlett-Packard, занявший 21,7% рынка, и Acer, с показателем 18,8%. На пятом месте по итогам 2018 года расположился Dell, но его доля заметно ниже, чем у первой четверки – 4,1%.

В переводе на рубли пятерка лидеров выглядит иначе: на первом месте ASUS — и 22,4% от общего объема продаж в деньгах; на Hewlett-Packard пришлось 19,7% от общего объема продаж, на Lenovo – 19,5%, доля Acer в деньгах – 18,5%, еще 10,4% занимает Apple.

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