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Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский

  • 21/05/2019, 14:38
Сегодня его представили коллективу.

Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский— Уже назначен новый директор ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина». Им стал мой коллега Александр Чернявский. В клинику приезжали представители минздрава РФ и сегодня  его представили коллективу, — рассказал InfoPro54 экс-руководитель клиники Александр Караськов.

В пресс-службе клиники эту информацию подтвердили, сообщив, что до 2 сентября Александр Чернявский будет работать в статусе и.о. директора ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина». Он так же является руководителем Центра хирургии аорты и коронарных артерий.

Александр Чернявский доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской федерации, стаж работы: 35 лет. Он является лауреатом премии правительства Российской Федерации 2014 года в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологических и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца». Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (приказ Минздрава России от 30 декабря 2014г. №959). Лауреат Премии Имени академика М.И. Перельмана. Номинация«Научная работа в торакальной хирургии (за последние 5 лет)» — 2015, говорится на сайте клиники.

Фото с сайта ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина»

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