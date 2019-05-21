Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский

— Уже назначен новый директор ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина». Им стал мой коллега Александр Чернявский. В клинику приезжали представители минздрава РФ и сегодня его представили коллективу, — рассказал InfoPro54 экс-руководитель клиники Александр Караськов.

В пресс-службе клиники эту информацию подтвердили, сообщив, что до 2 сентября Александр Чернявский будет работать в статусе и.о. директора ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина». Он так же является руководителем Центра хирургии аорты и коронарных артерий.

Александр Чернявский доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской федерации, стаж работы: 35 лет. Он является лауреатом премии правительства Российской Федерации 2014 года в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологических и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца». Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (приказ Минздрава России от 30 декабря 2014г. №959). Лауреат Премии Имени академика М.И. Перельмана. Номинация«Научная работа в торакальной хирургии (за последние 5 лет)» — 2015, говорится на сайте клиники.

Фото с сайта ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина»