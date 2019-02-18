ЭПМ-НовЭЗ запустил новое оборудование по выпуску брикетированной электродной массы

На ЭПМ – Новосибирский электродный завод (входит в Группу ЭПМ) введен в работу новый шнекопоршневой пресс для производства брикетированной электродной массы. Реализация программы модернизации технологической линии по производству данной продукции позволит заводу увеличить существующую мощность формовочной машины на 25 тыс. тонн в год, сообщили в пресс-службе ЭПМ-НовЭЗ.

Отмечается, что до конца февраля на предприятии будет выпущена тестовая партия новой брикетированной электродной массы, которая будет направлена на испытание заказчикам.

Продукция, выполненная на шнекопоршневом прессе, будет иметь новую форму брикета. Также в процессе производства новое оборудование позволит выпускать продукт с высокими качественными показателями.

В пресс-службе рассказали, что во втором полугодии 2019 года на заводе начнется установка второго шнекопоршневого пресса, что позволит достичь производительности линии по выпуску брикетированной электродной массы до 50 тыс. тонн в год.

Брикетированная электродная масса предназначена для получения непрерывных самообжигающихся электродов электротермических печей черной, цветной металлургии и химической промышленности. Она применяется в производстве ферросплавов, карбида кальция, фосфора, абразивных материалов.

Фото: пресс-служба компании