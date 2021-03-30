Цифровая платформа Новосибирской области готова к началу записи детей в 1 класс

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолия Дюбанова, с прошлого года стартовала полноценная возможность записи в 1 класс через Госуслуги.

— Система имеет возможность отрабатывать 10 заявлений в секунду. Заявление сразу же ставится в очередь, в буфер. Внедрение электронной системы по записи в первый класс стало возможным благодаря сотрудничеству двух платформ – федерального портала Госуслуг и нашей новосибирской системы «Электронная школа», – подчеркнул Анатолий Дюбанов.

На портале в 2021 году форма подачи заявления изменена и доработана. В форме предусмотрено 10 основных шагов, первые 4 шага заполняются автоматически данными, которые содержатся в личном кабинете родителя. Поэтому для удобства и ускорения заполнения заявления рекомендуется накануне проверить актуальность данных на себя и ребенка в личном кабинете.

Родителю необходимо будет заполнить:

— документ, удостоверяющей личность ребенка;

— адрес места жительства ребенка, если он отличается от места жительства заявителя;

— выбор образовательной организации, в которую пойдет ребенок;

— выбор языка преподавания – согласно новым требованиям также обязательное поле в форме с этого года.

При этом предусмотрено информирование родителей о статусе приема и обработки заявления в личном кабинете портала Госуслуг, также информация дублируется на адрес указанной электронной почты родителя, подающего заявление.

— Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием таких заявлений начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, — напомнил министр образования Сергей Федорчук.

Правом преимущественного приема на обучение имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.